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Aslışah Alkoçlar'dan yeni doğum yapan annelere tavsiyeler

İki hafta önce ikinci çocuğunu kucağına alan Aslışah Alkoçlar, hamilelik sürecinde aldığı kilolardan bahsederek, annelere seslendi. Alkoçlar, "Çatlaklarınızı sevin onlar hep 9 aylık emeğinizden size güzel hatıralar." dedi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:54
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Aslışah Alkoçlar'dan yeni doğum yapan annelere tavsiyeler

Aslışah Alkoçlar'dan yeni doğum yapan annelere tavsiyeler
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İş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Alkoçlar, oğulları Cem'in ardından 2'nci bebeklerini de kucağına aldı. İkinci bebekle büyük bir heyecan yaşayan genç anne, her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak yaptığı bir paylaşımda, doğum sonrası yaşadıklarını anlatan Aslışah Alkoçlar, bunun üzerinden yeni doğum yapan annelere de seslendi.

''Biraz etli butlu yeni bir ben, karnım 8 haftalık hamile gibi duruyor. Üç dört kot denemesinden sonra bir tanesine sığdım. Eski formuma hemen kavuşma gibi bir iddiam yok bu halimi de çok seviyorum. ''

''Yeni doğum yapan annelere sesleniyorum; kendinize yüklenmeyin, yeni halinizi sevin, kendinizle gurur duyun. Bir insan dünyaya getirdiniz, çatlaklarınızı sevin onlar hep 9 aylık emeğinizden size güzel hatıralar, bütün anneler benim için bir savaşçı, bir güç. Her gün aynada kendinize bakın ve eksiklerinizi değil güzelliklerinizi görün. Kendinizle gurur duyun, kendinizi çok sevin.''

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