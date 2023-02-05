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  • Aslışah Alkoçlar evlilik yıl dönümünü paylaştı .Pastanın üzerine yazdırdığı yazı olay oldu

Aslışah Alkoçlar evlilik yıl dönümünü paylaştı .Pastanın üzerine yazdırdığı yazı olay oldu

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar, eşiyle evlilik yıl dönümünü kutladı. Romantik akşam yemeğinden kareler ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 18:10
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.Pastanın üzerine yazdırdığı yazı olay oldu. Aslışah Alkoçlar evlilik yıl dönümünü paylaştı .

Aslışah Alkoçlar evlilik yıl dönümünü paylaştı .Pastanın üzerine yazdırdığı yazı olay oldu
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, evliliği ile gündem olmaya devam ediyor.6 Şubat 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Alkoçlar, şimdilerde 2'nci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

30 yaşındaki Alkoçlar, oğlu Cem'i doğurduktan dokuz ay sonra yeniden hamile kaldı. Bu kez kız bebek heyecanı yaşayan ünlü çift, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Bir dönem iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Alkoçlar, evlilik sonrası eşiyle romantik paylaşımlar yapıyor. Son olarak evlilik yıl dönümlerini kutlayan genç çift, romantik akşam yemeğinden karelerini takipçileriyle paylaştı.

''EN DEĞERLİ HAZİNAN BENİM KOÇUM''

Paylaşımlarda Alkoçlar tarafından yaptırılan pasta dikkat çekti. Üzerinde, "Senin hayatındaki en değerli hazinen benim koçum" yazılı pasta sosyal medyada gündem oldu.

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