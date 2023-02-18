18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu

Kaan Demirağ ile mutlu evliliğini sürdüren Aslışah Alkoçlar, kızı Ada'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:43
Takip Et

Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne olma sevincini yaşadı.

Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu
+
Aa
-

Geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra da oğlu Cem'i kucağına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, ikinci kez anne-baba oldu.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN KIZIM"
Mutlu haberi Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu. Kızı ve eşiyle objektif karşısına geçen Alkoçlar, "Ada Demirağ... 17.02.2023. Aramıza hoş geldin kızım. Cem, Aslışah, Kaan..." dedi.

CEM DAHA ÇOK KÜÇÜK" DEMİŞTİ
Aslışah Alkoçlar, daha önce, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Cem daha çok küçük. Bir büyütelim, düşünebiliriz." yanıtını vermişti.

"BABAMA BENZİYOR"

Oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden Alkoçlar, muhabirlerin, "Bebek kime benziyor?" sorusuna, "Aynı babam!" yanıtını vererek, ünlü iş insanı Ender Alkoçlar'a benzediğini ifade etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
1
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
2
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
3
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
4
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
5
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
6
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
7
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Aldığı ceza yüzünden intihar etmek istedi
﻿Aldığı ceza yüzünden intihar etmek istedi
﻿Aldığı ceza yüzünden intihar etmek istedi
﻿Real Sociedad rüya gibi başladı. Kabus gibi bitirdi
﻿Real Sociedad rüya gibi başladı. Kabus gibi bitirdi
﻿Real Sociedad rüya gibi başladı. Kabus gibi bitirdi
﻿ Ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
﻿ Ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
﻿ Ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.