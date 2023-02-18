Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne oldu

Geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra da oğlu Cem'i kucağına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, ikinci kez anne-baba oldu.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN KIZIM"

Mutlu haberi Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu. Kızı ve eşiyle objektif karşısına geçen Alkoçlar, "Ada Demirağ... 17.02.2023. Aramıza hoş geldin kızım. Cem, Aslışah, Kaan..." dedi.

CEM DAHA ÇOK KÜÇÜK" DEMİŞTİ

Aslışah Alkoçlar, daha önce, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Cem daha çok küçük. Bir büyütelim, düşünebiliriz." yanıtını vermişti.

"BABAMA BENZİYOR"



Oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden Alkoçlar, muhabirlerin, "Bebek kime benziyor?" sorusuna, "Aynı babam!" yanıtını vererek, ünlü iş insanı Ender Alkoçlar'a benzediğini ifade etmişti.