Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de Asteğmen. Üniversite için tercih yapacak adaylar Asteğmenlik mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, Asteğmen nasıl olunur? Asteğmen olma şartları neler?

Asteğmenlik görevi aynı zamanda yedek subay olarak öne çıkar. Özellikle üniversite mezunlarını ilgilendiren bir rütbe olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda eğer kişi henüz askerliğini yapmamış ve 4 yıllık Lisans mezunu ise o vakit Asteğmen olabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talebi doğrultusunda yapılan başvuru kapsamında kişi sınava tabi tutulur. Sınavı geçmesi ile birlikte aynı zamanda kendi meslek grubu doğrultusunda 12 aylık bir süreçte rütbe alır. Özellikle ihtiyaç duyulan meslek grupları dahilinde Asteğmenlik için kadro açılır.

ASTEĞMEN NASIL OLUNUR?

Asteğmen olmak üniversite mezunlarının en çok istediği durumlar içerisinde yer alır. Çünkü 12 aylık bir süreci kapsaması ile beraber aynı zamanda maaş alınır. Tabii Asteğmenlik rütbesi ile birlikte askerlik görevini yapma imkanı elde edilir. Bunu sağlayacak olan kişiler ise 4 yıllık lisans mezunu olan bireylerdir.

Askerlik dönemi geldiği zaman eğer ihtiyaç doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Asteğmen bölümünü açmış ise başvurulur. Yapılan başvuru kapsamında belli bir sınava tabi tutulur. Daha sonra sınavı geçen kişiler kendi meslek grupları dahilinde Asteğmen olma imkanını elde eder.

ASTEĞMEN OLMAK İÇİN GEREKENLER NELERDİR?

Asteğmen olmak için gerekli kriterler öncelikle üniversite mezunu olmak şeklinde öne çıkar. Tabii bu durum 4 yıllık herhangi bir lisans bölümü olabilir. Ancak aynı zamanda meslek grubu bu konuda önemli yer taşır. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamında ihtiyaç duyulan meslek grubuna göre Asteğmen kadrosu açılır. Böylece ilgili kadro kapsamında sınav üzerinden kişi Asteğmen olma şansını elde eder. Sınava tabi tutulan kişiler göstermiş oldukları başarı doğrultusunda Asteğmen olma hakkını alır. Bundan sonra 12 aylık süreç içerisinde her ay maaş alarak Asteğmen şeklinde askerlik görevini yerine getirir.

Belli başlı kriterler kapsamında askerlik görevini pek çok kişi Asteğmen olarak yapabilir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Askerlik görevini yapmamış olmak

- Kanun çerçevesinde belli suçlar için hüküm giymemiş olmak

- 4 yıllık lisans üniversite mezunu olmak

- Sınava tabi tutarak buradan başarıyla çıkmak

- İlgili meslek grubu kapsamında ihtiyacı uygun başvuru gerçekleştirmek

Bu gibi kriterler doğrultusunda üniversite mezunları askerlik dönemini Asteğmen olarak geçirebilir. Özellikle sağlamış olduğu avantajlar ve rütbe mertebesi ile önemli bir yer taşıdığını söylemek mümkün.