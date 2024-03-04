Astıma iyi gelen besinler hangileridir

Kaynak: İHA
Astıma iyi gelen besinler hangileridir
Dünya genelinde yaygın bir kronik rahatsızlık olan astım ile mücadelede, uzmanlar yüksek antioksidan içerikli gıdaları önermektedir. Elma suyu da bu besinler arasında yer alıyor. İşte elma suyunun astım üzerindeki etkileri:

Baharın gelişiyle birlikte astım hastalığının şiddetinde bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde astım hastalarının dışarı çıkışını sınırlamaları gerektiğini vurguluyorlar. Beslenme alışkanlıkları ve tüketilen gıdaların, astımın yönetiminde kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Astımın neden olduğu olumsuz etkileri azaltmak amacıyla, antioksidan bakımından zengin olan elma suyu tüketimi tavsiye ediliyor.
Astım hastaları için önerilen bazı gıdalar şunlardır:
Karanfil: Karanfilin nefes açıcı özellikleri astım belirtilerini hafifletebilir.

Zencefil: Zencefil suyu, astım kaynaklı öksürüğe karşı doğal bir çözüm sunabilir.
Omega-3 yağ asitleri: Somon, ton balığı, sardalye ve keten tohumu gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler astım semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir
Antioksidan zengini yiyecekler: Çilek, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, kivi, nar, yeşil çay ve koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi antioksidan açısından zengin yiyecekler tüketmek faydalıdır.
Bu gıdaların yanı sıra, genel olarak taze meyve, sebze, kepekli tahıllar, baklagiller ve bakliyat tüketmek, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak astım yönetiminde önemlidir. Ancak, herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak en iyisidir.

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