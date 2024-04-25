Sıcaklıklar artıyor astım hastaları dikkat! Uzmanlardan uyarılar geldi

Ülkemizin büyük bir bölümünde baharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları artmaya başladı.

Ancak bu sıcaklık artışı, özellikle lodosun etkili olduğu bölgelerde astım hastalarını olumsuz etkileyebilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, bu konuda uyarılarda bulunuyor.

Lodosun etkili olduğu dönemlerde havanın insan sağlığı üzerindeki etkisi değişiyor.

Hava sıcaklığının artması ve nem oranının azalması, astım hastalarını daha fazla etkileyebilir.

Özellikle mevsimsel faktörler, astımın görülmesinde önemli bir rol oynar.

İlkbahar aylarında ani astım atakları daha sık görülür ve bu durum özellikle astım hastaları için kritik sonuçlar doğurabilir.

Uzm. Dr. Hacer Ofluoğlu, hastaların yaşadığı sıkıntıları şu şekilde açıkladı:

Nefes Darlığı: Soluk borusunun daralması sonucu ortaya çıkan astım, ataklar halinde nefes darlığına yol açar.

Kuru Öksürük Krizleri: Astım atakları sırasında kuru öksürük krizleri yaşanabilir.

Islık Sesine Benzer Ses: Nefes alıp verme sırasında ıslık sesine benzer bir ses duyulabilir.

Göğüste Sıkışma Hissi: Astım atakları sırasında göğüste sıkışma hissi oluşabilir.

Astımın atak olmadığı dönemlerde herhangi bir belirti görülmez. Özellikle alerjik reaksiyonlara bağlı astımın teşhisi için akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testi sonuçlarına başvurulur.

Doktorunuz gerekli görürse alerji testleri de yapılabilir.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ASTIM KRİZLERİNİ TETİKLEYEBİLİR

Astım, dünya çapında yaygın olarak görülen ve ömür boyu süren, bulaşıcı olmayan kronik bir solunum hastalığıdır.

Nefes almayı zorlaştıran hava yolu daralması ile karakterize olan bu hastalık, ani ataklar şeklinde kendini gösterir.

Bilimsel çalışmalar, 2025 yılı itibarıyla astımın dünya genelinde 400 milyon insanı etkileyebileceğini tahmin ediyor. Sıcak hava ve yüksek nem oranı, astım krizlerinin sıklığını artırabilir.

Astımın kontrol altına alınabilmesi için tetikleyicilerden kaçınmak önemlidir.