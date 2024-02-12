Astıma iyi gelen bitkiler

Gülsüm Sundu
Astıma iyi gelen bitkiler
Bu şifalı bitkiler astımın önünü kesiyor. İşte ayrıntılar...

ASTIMA FAYDALI DOĞAL BİTKİLER NELERDİR?

Astım, solunum yollarında iltihaplanma ve daralma ile nefes alıp vermede zorluk, öksürük ve göğüste sıkışma gibi belirtiler veren bir hastalıktır. Bu sorunlara karşı doğal bitkilerden destek almak isteyenler için işte astıma faydalı bitkiler ve etkileri:

Andız otu kökü, bal ile ezilerek tüketildiğinde astımı hafifletir.

Maydanoz tohumu ve yaprağı, su ile kaynatılarak elde edilen maydanoz suyu, astımın neden olduğu öksürüğü azaltır.

Nar, havuç ve soğan, astımın sebep olduğu iltihabı ve enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur.

Çam filizi, bir litre suya konup bir gece bekletilip ertesi gün kaynatılıp balla tatlandırılarak içildiğinde, astımın neden olduğu nefes darlığını giderir. Bu karışım günde iki fincan sıcak olarak içilmelidir.

Deve tabanı, su ile kaynatılıp buharı solunduğunda, astıma ve nefes darlığına iyi gelir.

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