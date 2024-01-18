İşte doğal ağrı kesici ateşi düşürücü ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
İşte doğal ağrı kesici ateşi düşürücü ot
Doğal ağrı kesici ateşi düşürücü ot olarak bilinen peygamber çiçeği otu dikkat çekti.

Göz hastalıklarına karşı faydalı olan peygamber çiçeği otu insanların ilgisini çektiğinin altı çizildi.

Doğal besinler, insan sağlığı için çok önemli olduğu biliniyor. Bu besinlerden biri de peygamber çiçeği otu olduğu bildirildi.

Peygamber çiçeği otu, doğal bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak biliniyor.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ) NEDİR?

Peygamber çiçeği, tahıl tarlalarında yetişen ve şifalı bir bitki olduğu bildirildi. Mavi kantoron da dendiği ifade edildi.

Bu bitki, Türkiye’de çok yaygın olmasıyla birlikte bileşikgiller familyasına ait olduğu ifade edildi.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Peygamber çiçeğinin çiçekleri ve yaprakları kullanıldığının altı çizildi.

Çiçekler ve yapraklar gölgede kurutulup kaynar suda demlenerek çay yapıldığının altı çizildi.

Bunun yanı sıra, banyo suyuna eklenerek cilt bakımı ve aromaterapi için de faydalanıldığı bildirildi.

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