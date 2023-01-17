17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Aston Villa 19 yaşındaki Kolombiyalı Jhon Duran için servet ödeyecek

Aston Villa 19 yaşındaki Kolombiyalı Jhon Duran için servet ödeyecek

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, 19 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı kadrosuna kattı

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 07:31
Takip Et

Aston Villa Kolombiyalı Jhon Duran'ı transfer etti

Aston Villa 19 yaşındaki Kolombiyalı Jhon Duran için servet ödeyecek
+
Aa
-

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kolombiyalı genç santrfor Jhon Duran'ın transferi konusunda kulübü Chicago Fire ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Duran'a ödenecek bonservis bedeli konusunda Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Chicago Fire ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Jhon Duran, vize işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne girecek ve İngiltere temsilcisiyle sözleşme imzalayacak.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa, bu transfer için 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Altyapısından yetiştiği Kolombiya'nın Envigado takımından geçen yıl Chicago Fire'a transfer olan Duran, ABD ekibinde 28 karşılaşmada 8 gole imza attı. Genç yetenek, Kolombiya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
1
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
2
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
3
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner, TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
4
﻿Ece Üner, TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner, TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Milyonlarca araç sahibine kötü haber
5
﻿Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Milyonlarca araç sahibine kötü haber
﻿Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Milyonlarca araç sahibine kötü haber
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
6
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
7
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Sivas Divriği SYDV 2 işçi alacak
﻿Sivas Divriği SYDV 2 işçi alacak
﻿Sivas Divriği SYDV 2 işçi alacak
﻿Kütahya Domaniç SYDV 1 işçi alacak
﻿Kütahya Domaniç SYDV 1 işçi alacak
﻿Kütahya Domaniç SYDV 1 işçi alacak
﻿ Eskişehir Kentaş 4 işçi alacak
﻿ Eskişehir Kentaş 4 işçi alacak
﻿ Eskişehir Kentaş 4 işçi alacak
﻿Çanakkale Karabiga Belediyesi 1 işçi alacak
﻿Çanakkale Karabiga Belediyesi 1 işçi alacak
﻿Çanakkale Karabiga Belediyesi 1 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.