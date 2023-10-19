Aston Villa'dan Zaniolo kararı. Bahis soruşturmasında yeni gelişme ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

İtalya'da bahis soruşturması kapsamında Juventus'lu Nicolo Fagioli'ye 7 ay men cezası verildi.

Bahis bağımlısı Sandro Tonali ise suçunu itiraf etse de henüz bir ceza verilmedi.

İtalya'da ve Avrupa'da gözler Nicolo Zaniolo'ya çevrildi.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Nicolo Zaniolo'nun telefon ve tabletinde yaplan araştırmaların ardından oyuncunun Futbol maçlarına bahis oynadığına rastlanmadı.

Tonali ve Fagioli de İtalyan yıldız hakkında bir şey söylemedi.

Zaniolo'nun 150 bin euro civarı para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Bahis soruşturması sonrası İtalya Milli Takım kampından ayrılan Nicolo Zaniolo, Aston Villa için İngiltere'ye dönmüştü.

Aston Villa Menajeri Unai Emery, West Ham maçında Zaniolo'ya görev vereceğini açıkladı.