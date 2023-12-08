Metin Öztürk'ten Zaniolo açıklaması. Galatasaray'a geri mi dönecek?

Radyospor'a konuşan Metin Öztürk'ten Nicolo Zaniolo açıklaması da geldi.

İşte Metin Öztürk'ün sözleri;

-Adana Demirspor'un 4-5 haftadır kötü periyodu var ama tehlikeli bir rakip. Geçen sene de Türkiye'yi Avrupa'da temsil etti. Hakemin çok konuşulmadığı bir maç olmasını istiyoruz. Hakemlerden herkes tepkili. Avrupa'da da böyle. Kopenhag'a 9 puanla gidecektik, 6 puanla gidiyoruz. Bir sahaya odaklanıyoruz. Konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Bu iş lobiyle değil, endişemiz de yok. Galatasaray her maça favori olarak çıkıyor. Bu büyük bir değişim. Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen de Avrupa'daki takımları yenmemiz görevimiz demişti. Bugün Kopenhag maçı 400 milyon TL'lik bir maç. Umarım hem o parayı kasaya sokarız hem de Türkiye'nin daha fazla takımla temsil edilecek bir sonuç alırız. Takımların güç dengelerine bakılınca turu geçmemiz lazım ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor.

-Süper Kupa için bir temennide bulunduk. TFF bir karar alır ve çıkar oynarız.

-Avrupa'da büyük liglerde play-off yok. Daha çok küçük liglerde yarışı heyecanlı hale getirmek için yapıyorlar. Bizim için uygun olmadığını düşünüyorum. Takım sayısının az olduğu liglerde olabilir. Bu konu daha çok pişecek. TFF iyi niyetle daha çok geliri nasıl getirebiliriz diye uğraşıyor. TFF'nin iyi niyetine de set çekmemek lazım. Bence play-off Süper Lig'e uygun değil.

-Rekabetin olduğu yerde kalite artar ve fiyatlar tatmin edici yere gelir. Burada sadece yayıncıyı eleştiremeyiz. Rekabetin olmaması, kulüplerin birbiriyle çekişmesi, korsan yayınların engellenememesi, bunların yanında engel. 6.7 milyar pound İngiltere'de ihale oldu. Biraz daha çaba gösterilirse bu rakamlar yukarı çıkar. 500 milyon dolardan 80 milyon dolara indi. Galatasaray gibi büyük takımlar sadece yayın ihalesine odaklanmaz. Olması gereken rakam 500 milyon dolar ama şimdi olan 80 milyon dolar olan gelir 250 milyon dolara çıkarsa TFF'yi tebrik etmemiz lazım. Son dönemdeki çalışmaları tebrik etmemiz lazım.

-Bizim 11 bin üyemiz var. Burada tüzüğe bakmak lazım. Bu benim karar vereceğim konu değil. TFF'nin yöneticilerini kulüplerden seçiyorsunuz. Voleybolda da öyle, basketbolda da öyle. Kulüplerden seçtiğiniz yöneticilerin kulüplere üye olmasından doğal bir şey yok. Büyükekşi ya da yöneticilerin kulüp üyesi olması doğal. Yusuf Günay da bizde yöneticiydi. Olayları tek bir vaka üzerinden yorumlamamak lazım.

-Zaniolo bizim futbolcumuz. Buna Okan Buruk ve Erden Timur önümüze getirsin de ne yapacağımıza öyle bakalım. Okan hocanın ihtiyacı var mı? Erden Timur'un fikri ne? Önce onların fikirlerini dinleyelim. Her futbolcuyla ilgili bu durum. Erden Timur müthiş götürüyor. O varken bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Erden Timur'un kulüp için ne kadar faydalı olduğunu biliyorum. 13. sırada olan bir takım geçen sene şampiyon oldu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde gidiyor. Öncelikli olarak başkan sorumlu. Öncelikli alkış ona Sonra da Erden Timur'a.

-Ortada bir kupa varsa, Galatasaray adayı değil, sahibidir"Beşiktaş ile Antalya daha önce Katar'da oynadı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi gibi etki sağlamamıştır. Heyecanla bekliyoruz. Nerede olursa olsun kazanmak istiyoruz. 100. yıl olduğu için İstanbul'da olsaydı daha iyi olabilirdi. Aslanlar gibi oynayıp umarım kupayı Türkiye'ye getireceğiz.