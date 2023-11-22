Zaniolo'dan itiraf: Zamana ihtiyacım var

Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, çarpıcı bir itirafta bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zaniolo'dan itiraf: Zamana ihtiyacım var

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, açıklamalar yaptı.

Zaniolo'nun sözleri şu şekilde;

"Aston Villa güçlü bir takım. Tottenham ile oldukça zor bir maçımız var ama biz güçlü bir takımız ve maçı kazanabiliriz. Eğer olması gerektiği gibi mücadele edersek kazanamayacağımız takım yok. Hala birçok maç var. Kesinlikle güçlü bir takımız ve hedeflere ulaşacak söz hakkımız var."

"Değişiklik yaptığınızda zamana ihtiyacınız olur. Mutluyum, çünkü Premier Lig harika bir yer. Aston Villa da harika bir takım. Ancak uyum sağlamam gerekiyor. Önümde çok zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip kalitemi göstermek istiyorum."

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