Murat Sancak'tan bahis iddialarına yanıt. Ateş püskürdü

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan bahis iddialarına yönelik sosyal medyadan açıklama yaptı.

Murat Sancak'tan bahis iddialarına yanıt. Ateş püskürdü

Gazeteci Murat Ağırel, katıldığı programda Gökhan Çıra ile ilgili iddialarda bulunmuş ve Çıra'nın Bayrampaşa kulübünde asbaşkan olduğunda kulübün sahibinin Murat Sancak olduğunu söylediğini dile getirmişti.

Bunun üzerine Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak hakkında çıkan bahis haberlerine cevap verdi.

Murat Sancak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

-Evet maalesef yine benim adım üzerinden algı yapılıyor. Biri çıkmış bahis çetesi içinde olduğumuzu iddia ediyor. Benim bahis oynadığımı, oynattığımı... Bu iddia edilen kişilerle yurtdışında bir seyahatim yada hts kayıtlarında o bahsedilen Yunanlı da dahil bir araya geldiğimi ispatlasınlar, yada ilişkim olduğunu belgelesinler, Adana Stadyumu'nda sahanın ortasına geçip bütün taraftarlara kendime hakaret, tükürük ne yapılabiliyorsa yaptırmayan şerefsizdir. Bizim lugatımızda bu işleri yapan namusunu satmakla eşdeğerdir. Allah, bahisten para nasip etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Bu nedenden dolayı zamanınızı aldığım için sizlerden özür dilerim, her daim beni bildiğiniz gibi yaşamıma devam edeceğime emin olabilirsiniz Hukuk herkese lazım, bu nedenle hukuk nezdinde iftira davası ve iddiaların araştırılmasını talep edeceğim.

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