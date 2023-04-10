Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Türkiye'nin ünlü astrologları arasında yer alan Meral Güven çok konuşulacak bir tahminde bulundu. Öngörüsü ülke gündemine bomba gibi düştü. Herkes acaba kim olabilir diye birbirine sormaya başladı.
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Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim heyecanı tavan yaptı.
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Cumhurbaşkanının kim olacağı kadar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağı da heyecanı zirveye taşıyor.
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Araştırma şirketleri de tahminlerini yayınlamaya devam ediyor.
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Son dönemlerde yaptığı yorumlar ile sık sık gündeme gelen Astrolog Meral Güven ise seçimlere bambaşka yorum getirdi.
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Son 5 gün kala insanı hayrete düşüren bir öngörüde bulundu.
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Bunu açıklamadan önce Meral Güven'in özgeçmişine bir göz atalım.
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Astrolog Meral Güven 5 Nisan 1984 yılında Kayseri'de doğmuştur. 12 yaşından beri bakı yapabilme yeteneğine sahip olduğunu açıklayan Meral Güven, yedi yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini ifade ediyor.
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18 yıldır profesyonel olarak inisiyatörlük yaptığını açıklayan Meral Güven; insanlara yol göstermeye, bilinç altındaki özbenliklerinin dışarı çıkması için mücadele ettiğini ifade etti.
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Meral Güven tarafından yapılan açıklamalarda; "Gelecek ve gaiple ilgili bir şeyler bildiğimi iddia etmiyorum; mutlak kaybı Allah’tan başka hiç kimsenin bilmeyeceğine inanıyorum. Yaratıcının vermiş olduğu yetenekleri daha iyi şartlarda insanlarla paylaşmaya çalışıyorum." dedi.
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Meral Güven aktif olarak Youtube'da yorumlar yapmaktadır.
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Meral Güven Astrolog Meral Güven: Cumhurbaşkanı adaylarından biri seçime 5 gün kala vefat edecek ve seçimin kaderi değişecek" dedi.
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Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sırayla şu şekilde sıralandı. Kemal Kılıçdaroğlu