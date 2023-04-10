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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Ünlü astrolog Meral Güven, seçime kısa sürü kala Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek kötü olayı açıkladı. Güven, seçimin kaderi değişecek yorumunu da yaptı.

Galeri Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:10
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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Türkiye'nin ünlü astrologları arasında yer alan Meral Güven çok konuşulacak bir tahminde bulundu. Öngörüsü ülke gündemine bomba gibi düştü. Herkes acaba kim olabilir diye birbirine sormaya başladı.

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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim heyecanı tavan yaptı.

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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Cumhurbaşkanının kim olacağı kadar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağı da heyecanı zirveye taşıyor.

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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Araştırma şirketleri de tahminlerini yayınlamaya devam ediyor.

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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Son dönemlerde yaptığı yorumlar ile sık sık gündeme gelen Astrolog Meral Güven ise seçimlere bambaşka yorum getirdi.

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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Son 5 gün kala insanı hayrete düşüren bir öngörüde bulundu. 

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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Bunu açıklamadan önce Meral Güven'in özgeçmişine bir göz atalım.

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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Astrolog Meral Güven 5 Nisan 1984 yılında Kayseri'de doğmuştur. 12 yaşından beri bakı yapabilme yeteneğine sahip olduğunu açıklayan Meral Güven, yedi yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini ifade ediyor. 

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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

18 yıldır profesyonel olarak inisiyatörlük yaptığını açıklayan Meral Güven; insanlara yol göstermeye, bilinç altındaki özbenliklerinin dışarı çıkması için mücadele ettiğini ifade etti. 

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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Meral Güven tarafından yapılan açıklamalarda; "Gelecek ve gaiple ilgili bir şeyler bildiğimi iddia etmiyorum; mutlak kaybı Allah’tan başka hiç kimsenin bilmeyeceğine inanıyorum. Yaratıcının vermiş olduğu yetenekleri daha iyi şartlarda insanlarla paylaşmaya çalışıyorum." dedi.

11/16
Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Meral Güven aktif olarak Youtube'da yorumlar yapmaktadır.

12/16
Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Meral Güven Astrolog Meral Güven: Cumhurbaşkanı adaylarından biri seçime 5 gün kala vefat edecek ve seçimin kaderi değişecek" dedi.

13/16
Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sırayla şu şekilde sıralandı. Kemal Kılıçdaroğlu

14/16
Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Muharrem İnce

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Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Recep Tayyip Erdoğan  

16/16
Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı

Sinan Oğan 

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