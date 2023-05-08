Ünlü astrolog Meral Güven 'adaylardan biri ölecek seçimin kaderi değişecek' demişti. Yarın son gün geri sayım başladı

Ünlü astrolog Meral Güven, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçime 5 gün kala vefat edeceği ve seçimin kaderi değişeceği tahmininde bulunarak gündem olmuştu. Ünlü astroloğun işaret ettiği tarih için yarın son gün…

Ünlü astrolog Meral Güven 'adaylardan biri ölecek seçimin kaderi değişecek' demişti. Yarın son gün geri sayım başladı

Astrolog Meral Güven sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler hakkında çok konuşulacak bir tahminde bulunmuştu.

"SEÇİMİN KADERİ DEĞİŞECEK" DEMİŞTİ

Astrolog Güven "Seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek ve ülkenin kaderi değişecek." demişti.

Ünlü astroloğun işaret ettiği tarih için yarın son gün.

Sosyal medyada “Ya astrolojinin Abdulkadir Selvi'si olacak ya da efsane olacak” yorumları yapılıyor…

HESAP SAHTE Mİ GERÇEK Mİ

Meral Güven, resmi Instagram hesabından 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, @meralguvenast isimli bu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını ve resmi hesapları dışında yapılan hiçbir açıklamanın tarafına ait olmadığını açıkladı.

Söz konusu hesaptan yapılan başka bir paylaşımda ise: "Az önce net olarak gördüm. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs gecesi balkon konuşması yaptığını gördüm. Herkese hayırlı olsun." Ancak söz konusu tweet'i bu hesap atmışken başka bir kullanıcı adıyla aynı paylaşımı görmek mümkün.

Tüm bu gelişmelerin ardından Astrolog Meral Güven yazan @meralguvenast hesabının, kullanıcı adını değiştirerek ismini Astrolog Meral Akcaner yazan @meralakcaner'e çevirdiği anlaşılıyor. İki hesabında biyografi kısmında eylül 2010'da Twitter'a katıldığının bilgisinin yer alması bu iki farklı kullanıcı adının aslında aynı hesaba ait olduğu göze çarpıyor.

İşte o paylaşımlar:

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