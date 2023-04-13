Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

"3 yıldır geziyorum. 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'ni başlattım. Önümüzdeki seçimlerde 'cumhurbaşkanı olmak istiyorum' dedim. Sonra parti kurduk. Kuramazsınız dediler kurduk, örgütlenemezsiniz dediler örgütlendik, seçimlere giremezsiniz dediler girdik, yüzde 1 oy alırsınız dediler, şimdi yüzde 7-8-10 demeye başladılar. Barajı geçemezsiniz diyorlardı, şimdi barajı da geçseniz oy bölersiniz diyorlar.

"İFTİRANIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR"

İttifak görüşmeleri var, 13 kere toplandılar. Kılıçdaroğlu Milli Yol Partisi, HDP, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet'e, Davutoğlu, Babacan'a gitti. Baştan kazanacak aday dediler, Akşener 'sen kazanamazsın' dedi masadan kalktı, tekrar oturdu. Bir sürü olaylar oldu. Kimse bizimle iletişime geçmedi. Ne oldu? Ben imza toplamaya başladım. Toplayamazsın dediler topladık, bu sefer AK Partililer yardım etti dediler. İftiranın ardı arkası kesilmiyor. İmzayı topladıktan sonra kuralar çekilecek. Kuraya 24 saat kalmış, Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ne geldi. Sandık güvenliği, trolleri konuştuk. CHP'deki troller saldırıyor, ayıp oluyor. Birbirimize lazımız dedim. 2. tura siz mi kalırsınız ben mi bilemem dedim.

"HİÇBİR ART NİYETİM YOKTU"

Bunda bir kasıt yok. Hiçbir art niyetim yoktu. Hatta Engin Altay beni aramıştı 'Kemal Bey'in kırgınlığı varsa kendisini arayayım' dedim 'yok' dedi.

"BİZ İLKELER İTTİFAKI KURABİLİRDİK"

4 partiden 77 kişi CHP'den aday oldu. Bu menfaat ittifakı. Biz ilkeler ittifakı kurabilirdik, gerek yoktu bu kadar ayrıntıya. CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi üçümüz beraber oturalım ‘Atatürk, terörle mücadele, cumhuriyet, laiklik, çağdaş eğitim, sığınmacıları göndereceğiz diyelim’ dedim. Ben bunu basına söyledim.

"CHP LİSTESİNİ GÖRÜNCE İÇİM SIZLIYOR"

Gerek yok bu kadar cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekili dağıtmaya. CHP listesini görünce içim sızlıyor.

MUHALEFETTEN TEKLİF GELDİ Mİ?

Teklifler menfaat ittifakı doğrultusunda geldi

MİLLET İTTİFAKI'NA ÇAĞRI YAPTI

Millet İttifakı'na şunu öneriyorum, iktidardan kurtulmamız lazım. Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli, gelin birbirimizi incitmeyelim. İncitmezsek oyları diğer tarafı aktarmak kolay olur. Kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum.

"SEÇİM 2. TURA KALDI"

Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok. Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU TEKNOLOJİLERİ TÜRKİYE’YE GETİRECEK KADRONUZ VAR MI?

Depremden 2-3 sene önce en önemli beka sorununun bu olduğunu söyledim. Bunu falcılara mı sordum? Demek ki yanımda kadrolar var. Bunlar olmasa ben bu hazırlıkları nasıl yaparım?

"1 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI 13 BAKAN OLACAK"

1 cumhurbaşkanı yardımcısı, 13 bakan, 13 kurul olacak. Kurullar 7 kişilik olacak. 40 kişilik bir 40’lar Meclis’i oluşturacağım, her görüşten insan olacak. Maaşı olmayacak, onların oy hakkı olmayacak, görüş bildirecekler. Ben onların görüşlerini dinleyeceğim.

Biz illere, ilçelere 1 lira para göndermedik. Herkes oradaki üyelerden aidat ödüyor. 60 parti üyesi aidatımızı ödüyoruz, 8 çalışanımız var, 30 civarında gönüllümüz var. Biz gençlerin desteklediği bir parti olduğumuz için çabuk organize oluyoruz.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HESABIMDA BİRİKEN PARA 2 MİLYON LİRAYA YAKIN"

55 bin lira var. Ben partinin bütün hesabına telefonumda görüyorum. Şu anda cumhurbaşkanlığı hesabımda biriken para 2 milyon liraya yakın.

İTTİFAKA KATILMA DEFTERİ KAPANDI MI?

İttifak diye bir şey yok artık. Bu iş bitti, imzalar toplanmış, kampanyamızı yapıyoruz, ben geziyorum. İkinci tura ben kalacağım diyorum, kalamazsam o zaman konuşuruz.

DEMİRTAŞ’I 2018’DE ZİYARET ETMİŞTİNİZ, FİKRİNİZ DEĞİŞTİ Mİ?

2018’de YSK 5 tane aday açıkladı. Ben adaylara gittim, bu ülkenin YSK’sı birine ‘Sen aday olabilirsin’ demişse ben ona gittim. Ben Oğan’ı da Erdoğan’ı da Sayın Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret edeceğim

ADAYLIĞINIZ ERDOĞAN’IN SEÇİMİ KAZANMASINA SEBEP OLURSA NE YAPARSINIZ?

Bunu bana soracaklarına Kılıçdaroğlu’na sorsunlar. 17 parti, trilyonlarca lira para, sınırsız imkân, bununla seçim kazanamıyorsa bedeli niye ben ödeyeyim? Kılıçdaroğlu ödesin.

MUHARREM İNCE'YE KİM OY VERİYOR?

30 yaş altı, sandığa gitmeyenler, geçmişte AK Parti’ye oy vermiş bugün fakirleşmiş, Kılıçdaroğlu’nun anti demokratik uygulamalarından dolayı ona kızanlar, çiftçiler, öğrencilerden oy alıyoruz.

EMİNE ÜLKER TARHAN'A TEKLİFTE BULUNDU MU?

Emine Ülker Tarhan'a teklifte bulunmadım. Tarhan siyaseti bıraktı.”

ERBAKAN'IN SÖZLERİNE YANIT

Candaş Tolga Işık'ın, "Fatih Erbakan ‘Muharrem Bey’in Millet İttifakı’na katılmaması seçimi ya ikinci tura bırakır ya da bizim kazanmamıza neden olur’ diyor. Hamza Dağ da ‘Yüzde 10 civarı oyu var Muharrem Bey’in’ diyor." sözleri üzerine İnce, "Ben aday olmazsam Erdoğan’ın kazanma şansı fazla." dedi.