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Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası Sinan Oğan'dan açıklama

Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunarak, “Seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağız” dedi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:23
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Sinan Oğan'dan açıklama. Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü

Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası Sinan Oğan'dan açıklama
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ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Sinan Oğan görüşme sonrasında açıklama yaptı. Oğan görüşmenin sandık güvenliği konusunda olduğunu dile getirdi.

Oğan, “Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendileri Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Ve bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettim.” İfadelerini kullandı.

Oğan’ın açıklamaları:

OY KULLANACAK DEPREMZEDELER

Deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden iki milyonun üzerindeki seçmelerin sadece 450 binin kayıt altına alınması yani oy kullanacak bir noktaya getirilmesi. Fakat 1 milyon 626 bin seçmenin ise kayıt yaptırmamış olmasıdır. Bu hem demokrasiye ve seçmen iradesinin sandığa yansıması noktasında büyük bir sıkıntıdır, hem de seçimlerde seçim güvenliğini sıkıntıya sokacak bir konudur.

Açıklanan depremdeki kayıp sayılarının biz daha üzerinde bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. Sayın Naci Görür ile bu konu ile ilgili aldığım bilgiye göre kayıp sayısının çok daha fazla olduğu yönünde ifadeleri vardı.

MÜHÜRSÜZ OYLAR

Mühürsüz oy meselesi konusunda da son yayınlanan yönetmelikte yine açıkların olduğunu görüyoruz. Deniyor ki ‘eğer sandık görevlileri iyi niyetle unutmuşsa mühür basmayı o zaman onlar geçerli sayılacak.’ Sandık görevlilerin iyi niyetini nasıl tespit edecek YSK, merak ediyoruz.

Değerli arkadaşlar biz Türkiye’nin demokratik bir ortamda seçim güvenliğinin sağlanmış olduğu ve vatandaşların aklında herhangi bir soru işaretinin olamadığı bir seçime gitmek istiyoruz.

İNCE VE ERDOĞAN’DAN DA TALEP EDECEĞİM

Bizim tespitlerimiz bizim öngörülerimiz. Ülkemizin bu en önemli seçimde hala karanlık noktaların gri alanların olduğu yönündedir. Bunu ortadan kaldırılması için Sayın hem Muharrem İnce’den hem de Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep edip kabul etmeleri halinde kendileriyle görüşeceğim.

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