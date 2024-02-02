Astsubayımız Mustafa Yaşar’ı taşla kör eden zanlı 7 ay sonra serbest bırakıldı

Kaynak: KocaeliSes
Astsubayımız Mustafa Yaşar’ı taşla kör eden zanlı 7 ay sonra serbest bırakıldı
İki aile arasındaki kavgaya müdahaleye giden Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar’ı attığı taşla ağır yaralayan zanlı, olaydan sonra tutuklandı. Ancak 7 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KocaeliSes’te yer alan habere göre, Bir dönem Kocaeli’nde de görev alan, Erzurum’un Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı merkez karakolda görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, Temmuz 2023’te iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale için gittiği Taşağıl Mahallesinde ağır yaralandı.

Yaşar’a olaya müdahale esnasında aile üyelerinden biri tarafından taşla saldırıldı. Ağır yaralanan Astsubay Mustafa Yaşar, hastaneye kaldırıldı.

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Yaşar’ın elmacık kemiğinde 20 kırık, kafa tasında 2 çatlak, burnunda 3 kırık olduğu belirlendi. Yaşar’ın sol göz ve çevre kemiklerinin parçalanması sonucu sol gözü kör oldu. Yaşar’ın beyninde su toplandığı tespit edilirken Yaşar 5 ameliyat geçirdi.

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Astsubay Yaşar’ı attığı taşla yaralayan zanlı Hilmi K. İse tutuklandı ancak 7 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yaşar’ın akrabaları ise zanlının serbest bırakılmasına tepki gösterirken Yaşar için adalet arayışına girdi.

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