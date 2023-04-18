Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından Aşure’yi iftar sonrası sofraları süslüyor. Aşure yapmak isteyenler Aşure tarifini ve Aşure’nin püf noktalarını araştırıyor. Peki, Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için Aşure yapılışını ve Aşure tarifinin püf noktalarını derledik. İşte Aşure tarifi..

AŞURE MALZEMELERİ NELER?

- 400 gr aşurelik buğday

- 125 gr kuru fasulye

- 125 gr nohut

- 150 gr kuru kayısı

- 200 gr kuru üzüm

- 150 gr kuru incir

- 1 çorba kaşığı portakal kabuğu rendesi

- 800 gr tozşeker

- 5 litre su

- 1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

- 1 su bardağı süt

- 1 tatlı kaşığı gülsuyu

- Dolmalık fıstık, kuş üzümü, ceviz içi, kıyılmış kuru kayısı, kıyılmış kuru incir, nar taneleri ve fındık

AŞURE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Nohudu, kuru fasulyeyi yıkayıp yumuşayıncaya kadar ayrı ayrı haşlayıp süzün. Nohutların ince kabuklarını çıkarın.

Kuru kayısı ve kuru inciri fındık büyüklüğünde doğrayıp buğdayı yıkayarak süzün. Kuru üzümü ayıklayıp 10 dakika kaynatın, onu da süzün.

Tencereye su, buğday ve ayçiçeği yağını koyun. Kaynayınca kısın ve ağır ateşte, kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın.

Buğday yumuşayınca kapağı açın ve haşlanmış kuru üzümleri ilave ederek orta ateşte 5 dakika karıştırarak kaynatın.

Nohut ve kuru fasulyeyi de katıp karıştırarak 5 dakika daha kaynatın.

Kayısıları ve tozşekeri de ekleyin, sonra kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Rengi beyazlaşsın diye süt ilave edin.

Sonunda kuru inciri de kattıktan sonra 5 dakika karıştırarak kaynatıp ateşten alın. Üstünün kabuk tutmaması için arada karıştırmayı ihmal etmeden kapağı yarı kapalı durumdaki tencerede soğutun.

Kıvam koyu ise az süt ilave edin. Kâselere boşalttıktan sonra soğuyup üstlerinin kabuk tutmasını bekleyin ve dilediğiniz gibi süsleyin.