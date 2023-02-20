20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 10:41
Takip Et

Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, "şahin" para politikalarının devam edeceği endişelerini artırırken, küresel pay piyasalarında geçen hafta boyunca hakim olan dalgalı seyir yeni haftaya da taşındı.

Asya tarafında ise bugün Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarına ilişkin kararları takip edildi. Bu kapsamda 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65'te tutan banka, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,30 düzeyinde korudu.

Analistler, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılması sonrası ekonomide hareketliliğin arttığı Çin'de, merkez bankasının desteklerini faiz indirimlerinden ziyade likidite adımları ile sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

Bu hafta Çin'de veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, kısıtlamaların kaldırılması sonra artan hava yolu taşımacılığı, kredi talebi, üretim ve tüketici harcamalarının rakamlara yansımalarının izleneceğini ifade etti.

Öte yandan, siyasi gelişmelerin de gündemin odağında kaldığı bölgede, Kuzey Kore kaynaklı artan gerilim piyasalarda risk iştahını sınırlıyor. Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemeleri yaptığı haberleri öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 artarak 3.290 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselerek 2.455 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 27.532 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,05 altında 134,1'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kayıpla 60.910 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 20.925 puanda seyrediyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
2
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
3
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
4
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
5
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.