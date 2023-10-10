At beslenirken kız istenirken atasözünün anlamı nedir?

At beslenirken kız istenirken atasözünün anlamı: Her işi en uygun zamanda yapmak gerekir.

Hayatımızda bir durum yaşanırken her şeyin bir zamanı olduğu kanısına varırız. Bir kimsenin atı varsa o atı besili ve bakımlı olduğu zamanında değer gördüğünden dolayı satacaksa atı o döneminde satmalı.

Bir kişi kızını evlendirecek ise de kızın gençliği ve güzelliği geçmeden, kızın isteyeni varken evlendirmelidir. Aksi taktirde bir işin vakti geçtiyse bir daha o işin gerçekleşmesi oldukça güçtür.