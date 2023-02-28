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  • İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda meslektaşı Cem Belevi'den olaylı bir şekilde ayrıldı. Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile birlikte olan ünlü şarkıcı, yeni sevgilisi ile Amsterdam'a giderek tatil yaptı. Ünlü şarkıcı kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Galeri Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 09:14
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İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

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İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

Ünlü şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Cem Belevi'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

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İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

Cem Belevi'nin ihaneti sonrası sarsılan ünlü şarkıcı Derici, aradığı aşkı Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'da buldu.

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İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

İrem Derici, Rizeli sevgilisi Atakan Işıktutan ile geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de görüntülendi ve ikilinin aşkı belgelendi.

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İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile birlikte olan ünlü şarkıcı, yeni sevgilisi ile Amsterdam'a giderek tatil yaptı.

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İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

Ünlü şarkıcı kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

İşte İrem Derici'nin paylaştığı fotoğraflar.

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İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

9/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

10/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

11/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

12/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

13/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

14/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

15/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

16/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

17/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

18/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

19/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

20/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

21/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

22/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

23/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

24/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

25/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

26/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

27/27
İrem Derici yeni aşkıyla dudak dudağa tatilde. ''At gibi aşığım'' demişti

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