Pek çok ünlü isimden farklı olarak yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kendisini de yermekten geri durmayan İrem Derici, yaptığı esprili paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Şarkıları ve sahne performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da kendisinden söz ettiren şarkıcı bu defa özçekim yaptığı yerle dikkat çekti.

Son zamanlarda kendisini bir hayli 'saldığını' söyleyen Derici uçak tuvaletinde yaptığı özçekimi:

"Feci bi’ saldım çayıra modundayım. Düşün ki uçak helasında çektiğim fotoğrafı post attım. Amaaaan…" notuyla paylaştı.