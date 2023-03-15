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  • Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çocukluk fotoğraflarını paylaştı. ''Aşk çocukluk fotoğraflarını bir araya getirmektir''

Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çocukluk fotoğraflarını paylaştı. ''Aşk çocukluk fotoğraflarını bir araya getirmektir''

Atakan Işıktutan ile yaklaşık dört aydır aşk yaşayan İrem Derici, aşka geldi. Sevgilisinin ve kendisinin çocukluk fotoğrafını kıyaslayan Derici, "İçimden geldi" ifadelerini kullandı

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 11:25
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Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisiyle çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çocukluk fotoğraflarını paylaştı. ''Aşk çocukluk fotoğraflarını bir araya getirmektir''
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Geçtiğimiz aylarda gönlünü Atakan Işıktutan'a kaptırdığı ortaya çıkan İrem Derici, sevgilisiyle birlikte soluğu Amsterdam'da almıştı. 

Tatilden dönen İrem Derici ile Atakan Işıktutan, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınlamaya devam ediyor. 

"İÇİMDEN GELDİ"

Yeni bir paylaşımda bulunan şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan ile kendisinin çocukluk fotoğrafını karşılaştırdı. 35 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafı "İçimden geldi" notuyla yayınladı. Işıktutan da aynı kareyi paylaştı. 

"AŞK ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI BİR ARAYA GETİRMEKTİR"

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören İrem Derici ile Atakan Işıktutan'a "Aşk çocukluk fotoğraflarını bir araya getirmektir" şeklinde yorumlar yapıldı.

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