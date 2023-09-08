İrem Derici ve sevgilisi ayrıldıklarını açıkladılar. Büyük aşk bitti

Bir süredir Atakan Işıktutan'la dolu dizgin bir aşk yaşayan İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi. Aynı hamle Atakan Işıktutan'dan da geldikten kısa bir süre sonra İrem Derici, ayrıldıklarını duyurdu...

İrem Derici ve sevgilisi ayrıldıklarını açıkladılar. Büyük aşk bitti

Pop müziğin başarılı isimlerinden İrem Derici, hem özel hayatı hem de sivri diliyle yaptığı dobra açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyenlerden.

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Herkesin çok sevdiği ve deli dolu hallerine alıştığı İrem Derici'nin aşkta bir süredir yüzü gülmüyordu.

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Ancak geçtiğimiz Şubat ayında İrem Derici yüzünü güldürecek, eskiden yaşadığı mutsuzlukları unutturacak olan ruh ikiziyle karşılaşmış ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Ve magazin haberlerine yansıdığı kadarıyla ortada o kadar güzel ve saygılı giden bir ilişki vardı ki birçok sosyal medya kullanıcısının idol çifti haline bile gelmişlerdi kısacık bir sürede.

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Fakat İrem Derici ve Atakan Işıktutan'ın son hamlesi sosyal medyada bomba gibi patladı ve herkese büyük aşkın bittiğini düşündürttü.

Sosyal medya kullanıcıları İrem Derici ve Atakan Işıktutan'ın fotoğraflarının birer birer silindiğini fark edince haber tez yayıldı tabii. Kısacık bir süre sonra İrem Derici'den de ayrılık açıklaması geldi

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İrem Derici'nin yoğun tempo ve yorgunluk sebebiyle ayrıldıklarını açıkladığı ve eski sevgilisine teşekkür ettiği hikayenin aynısını Atakan Işıktutan da paylaştı.

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Herkesin "Şahane gidiyorlar" dediği bir aşkın daha sonuna gelindi maalesef...

Ünlü çiftin sevenleri ''ayrılık o kadar naif ve saygılı duruyor ki, kim bilir belki de bir gün çözerler, tekrar başlarlar kaldıkları yerden.'' yorumunu yaptılar

Kaynak Onedio

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