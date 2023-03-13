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İrem Derici: Ben hep beton gibiyim. Cesur elbisesine beğeni yağdı

Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıtutan ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici, sahne aldığı mekanda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının cesur elbiseli paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 09:01
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Cesur elbisesine beğeni yağdı. İrem Derici: Ben hep beton gibiyim.

İrem Derici: Ben hep beton gibiyim. Cesur elbisesine beğeni yağdı
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Bu ara özel hayatıyla gündem olan İrem Derici deyim yerindeyse aşk sarhoşu. Geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda verdiği pozları paylaşan ünlü şarkıcı yorumlarda sevgilisine laf attı.

Sahne kıyafeti ile de dikkat çeken ünlü şarkıcı, siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı. Derici, "İrem Derici'ye aşk yaradı. Eee gudubet miydim? Ulan iki ay önce... Ben hep betonum, sus" diye yazdı.

Şarkıcı, mekanda yaşadığı talihsizliklere de değindi. Derici, mekanda elektrik gittiğini belirtti. Şarkıcı, "Dün akşam İstanbul Sahne'de yine çok acayip bir gece yaşandı. Elektrikler gitti ve son yarım saat resmen sıra gecesi yaptık ciyak ciyak" dedi.

Derici, sesinin kısıldığını da söyledi. Şarkıcı, "Sesim ...  gibi kısıldı falan ama değdi ya! Türkiye'nin en büyük ruh hastaları benimkiler çok şükür ya, ayaklarınıza sağlık" ifadelerini kullandı.

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