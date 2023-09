At ve eşek eti iddialarına sessiz kaldılar. Gazeteciler soruyor Tarım Bakanlığı’ndan ses çıkmıyor

Artan enflasyon ve ekonomik kriz sebebiyle artan et fiyatları, halkı içerisinde ne olduğu bilinmeyen ucuz etleri satın almaya itiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, içinde at eti, eşek eti ve çeşitli zararlı maddeler bulunan ürünleri et niyetine satan firmaları, iddiaya göre 18 aydır ifşa etmeyerek halktan gizliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın at, eşek etine yönelik ağır iddialar karşısında konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmayarak sessizliğe bürünmesi dikkat çekiyor.

YILDA İKİ DEFA YAYINLANMASI GEREKEN TAĞŞİŞ LİSTESİ 18 AYDIR VATANDAŞTAN GİZLENİYOR

Milli Gazete’den Sadettin İnan’ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, teamüllere göre yılda en az 2 defa yayınlaması gereken gıdada taklit ve tağşiş listesini 18 aydır yayınlamayarak, hileli gıda üreten firmaları halktan ve kamuoyundan saklaması tepkilere neden oluyor.

BAKANLIĞIN DENETİMLERİNDE AT EŞEK ETİNE YÖNELİK TESPİTLERDE BÜYÜK ARTIŞ!

Yaşanan hayat pahalılığından dolayı hileli gıda üretimlerinde ciddi artışların olduğu kaydedilirken, Bakanlığın yaptığı denetimlerde de özellikle at ve eşek eti kullanımına yönelik tespitlerin arttığı kaydediliyor.

Kamuoyunda hileli gıdalara yönelik endişe giderek artarken, Bakanlığın halk sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmemesi, durumu daha da vahim hale getiriyor.

Milli Gazete’nin 19 Eylül’de yaptığı haberde ‘Ne yediğimizi bilmiyoruz’ manşet haberi ile vatandaştan 18 aydır gizlenen denetim sonuçlarıyla ilgili skandalı gündeme getirirken, Tarım ve Orman Bakanlığının at, eşek eti iddialarına sessiz kalarak, kamuoyuna hiçbir açıklama yapmaması hileli gıda üretimine yönelik endişeleri daha da artırdı.

İBRAHİM YUMAKLI, KENDİSİ İLE ÇELİŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hileli gıda üreten firmalara göz açtırmayacaklarını ve yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceklerini belirtirken, söz konusu denetim sonuçlarının milletten gizlenmesi gıda denetimlerinde yaşanan çelişkiyi ortaya koyuyor.

HİLELİ GIDA ÜRETEN FİRMALARIN İFŞA EDİLMEMESİ GIDADA ETKİN BİR DENETİMİ ORTADAN KALDIRIYOR

Bakanlığın gıda denetimlerinde tespit ettiği hileli gıda üreten firmaları ifşa etmeyerek, ‘milletten gizlemesi’ gıdada etkin bir denetimi de ortadan kaldırıyor.