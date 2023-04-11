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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kuru soğan' açıklaması. Kilosu 30 lirayı görmüştü

Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyatları artan kuru soğan üretimine ilişkin açıklama yaptı. Özellikle son dönemlerde 30 lirayı gören kilo fiyatıyla kuru soğan gündemin ilk sıralarında yer alıyordu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 19:40
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Pazarda kilosu 30 lirayı gören kuru soğanla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kuru soğan' açıklaması. Kilosu 30 lirayı görmüştü
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(ANKA) Birçok yayın organında son zamanlarda yapılan haberlerde yaşanan fiyat artışı nedeniyle kuru soğan gündemde ilk sırada yer alıyordu. 

Ekonomi programlarında tartışma konusu olan fiyat artışıyla ilgili olarak "Soğan üretimi düşük, stoklarda sorun var, depolardaki soğanlarda filizlenme var. Arz, talebi karşılamıyor" şeklinde uzman görüşlerine yer verilmişti.

Soğanın fiyatı tartışılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuru soğan üretiminde sorun yaşamadığına, ihracat sınırlaması getirildiğine ancak sorunun 'stokçular' tarafından kaynaklandığına değinilmişti.

Yapılan bu açıklama tabanda karşılık bulmayınca bu defa Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'turfanda soğan' açıklaması geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde fiyatıyla eleştiri konusu olan kuru soğan üretimine ilişkin, “Nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay illerimizde turfanda soğan hasadı başlamıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, geçen yılın üzerinde bir rekolte söz konusudur” açıklamasını yaptı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldığı bir programda "Eskiden 70 TL'ye doldurduğunuz file 500 TL'ye dolmuyorsa bir şey var kardeşim bunu görmezden gelmeyin. Sorunu kabul etmek lazım. Bu dürüstlüktür. Halka 'Pahalılık var, bunun makul sebepleri var' diyebilmek gerekir" şeklinde bir açıklamada bulunmuş ve pazardaki pahalılığa göndermede bulunmuştu.
 
SON 10 YILLIK ORTALAMA

Yaşanan artışa dair yapılan haberler ve açıklamalar sonrası sessizliğini bozan Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde fiyatıyla eleştiri konusu olan kuru soğan üretimine ilişkin bilgi verdi. 

Son 10 yıllık ortalamalara göre Türkiye'de yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretildiği, bu rakamın geçen yıl 2 milyon 350 bin tona ulaştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2021-2022 pazarlama yılında yurt içi kullanım miktarı 2 milyon 87 bin ton ve yeterlilik oranımız yüzde 114,7'dir. Bu veriler dikkate alındığında, ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir.

Sahip olduğumuz arazi varlığı ile farklı coğrafi bölgelerimizde değişen iklim özellikleri, ülkemizin bir bölgesinde ekim yapılırken bir başka bölgemizde hasat yapmaya imkan vermektedir. Böylece halkımızın gıda ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır.

TURFANDA SOĞAN

2022 yılında hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içerisinde tüketimi devam etmekle birlikte, ülkemizin güney bölgelerinde yeni üretim sezonuna ilişkin ilk hasatlar da başlamıştır.

Bu kapsamda, nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay illerimizde turfanda soğan hasadı başlamıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, geçen yılın üzerinde bir rekolte söz konusudur. 2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin, bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir. Yeni hasatlarla birlikte üretilen ve sofralarımıza gelmeye başlayan soğan miktarı, halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir.”

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