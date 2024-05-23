Atalanta tarih yazdı. Lookman mucize yarattı

Bir tarafta Alman Bundesliga'yı namağlup şampiyon tamamlamış, Avrupa'da da finale kadar yenilgisiz gelmiş tam 51 maçtır bileği bükülmeyen Bayer Leverkusen...

Diğer tarafta İtalya Serie A'da 66 puala 5. sırada bulunan, 1 hafta önce İtalya Kupası Finali'nde Juventus'a kaybedip büyük hayal kırıklığı yaşayan Atalanta...

Bu iki takım 15. UEFA Avrupa Ligi Finali'nde karşı karşıya geldiler. Müthiş kapışmaya İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu ev sahipliği yaptı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda mücadele eden Leverkusen grup aşamasında Karabağ, Molde, Hacken gibi takımlarla oynadığı 6 mücadelenin tamamını kazanmayı başarmıştı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 19 kez sarsarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Alman ekibi son 16 turunda Karabağ’ı, çeyrek finalde West Ham United’ı ve yarı finalde Romayı toplamda 4-2 mağlup ederek finale çıkmıştı.

D Grubu’nda yer alan Atalanta ise Sporting Lizbon, Sturm Graz gibi takımların bulunduğu grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı. İtalyan ekibi son 16 turunda Sporting Lizbon’u, çeyrek finalde Liverpool’u ve yarı finalde Marsilya’yı toplamda 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Karşılaşma öncesi favori ekip Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen'di. Ancak hep derler ya finallerin favorisi yoktur diye.

Atalanta öyle bir futbol oynadı ki, o methiyeler düzdüğümüz Bayer Leverksen'i sahadan sildi. 3 gol atan Ademola Lookman, Almanlar'ın başına bela oldu. Tutamadılar 26 yaşındaki Nijeryalı'yı. İlk yarıda 2 gol attı, ikinci yarıda kapanışı yaptı. 3-0'lık galibiyetin mimarıydı.

Atalanta tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını havaya kaldırırken, Ademola Lookman da adını altın harflerle yazdırdı.

66 yaşındaki kurt hoca Gasperini, 42 yaşındaki Xabi Alonso'yu mat etti. İtalyan çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan en yaşlı teknik adam unvanını aldı.