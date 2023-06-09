Ataması yapılmayan İngilizce öğretmeni çalıştığı inşaatta can verdi

Samsun’da, ataması yapılmayan öğretmen Orhan Çelik, çalıştığı inşaatın 22. katından düşerek hayatını kaybetti.

Samsun’un Atakum ilçesinde 50 yaşındaki inşaat işçisi Orhan Çelik hayatını kaybetti. AA’nın aktardığına göre Beypınar Mahallesi’nde bir inşaatın 22. katında çalışan Orhan Çelik, iddiaya göre, dış cephe kaplamalarını yapmak için kurulan asansörün montajının yapılmadan çalıştırılması üzerine platformla birlikte zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin paylaştığı bilgiye göre (ISİG Meclisi) Orhan Çelik, ataması yapılmayan bir İngilizce öğretmeniydi.

İSİG Meclisi’nin Çelik’le ilgili duyurusu şöyle:

“Orhan Çelik… 50 yaşında, İngilizce öğretmeni. Samsun Atakum’da boyacı olarak çalıştığı inşaatın 22.katından yük asansörü ile birlikte düşerek hayatını kaybetti. Ataması yapılmamıştı, özel okulda çalışıyordu, işsiz kalınca inşaatlarda çalışmaya başlamıştı. 1 çocuk babası, Afyonlu.”