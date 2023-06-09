Ataması yapılmayan İngilizce öğretmeni çalıştığı inşaatta can verdi

Samsun’da ataması yapılmayan öğretmen çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti. İşsiz kaldığı için inşaatta çalışan öğretmen 1 çocuk babasıydı. Ortaya çıkan acı olay “Bunun hesabı öteki tarafta nasıl verilecek?” yorumuna neden oldu.

Ataması yapılmayan İngilizce öğretmeni çalıştığı inşaatta can verdi

Samsun’da, ataması yapılmayan öğretmen Orhan Çelik, çalıştığı inşaatın 22. katından düşerek hayatını kaybetti.

Samsun’un Atakum ilçesinde 50 yaşındaki inşaat işçisi Orhan Çelik hayatını kaybetti. AA’nın aktardığına göre Beypınar Mahallesi’nde bir inşaatın 22. katında çalışan Orhan Çelik, iddiaya göre, dış cephe kaplamalarını yapmak için kurulan asansörün montajının yapılmadan çalıştırılması üzerine platformla birlikte zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin paylaştığı bilgiye göre (ISİG Meclisi) Orhan Çelik, ataması yapılmayan bir İngilizce öğretmeniydi.

İSİG Meclisi’nin Çelik’le ilgili duyurusu şöyle:

“Orhan Çelik… 50 yaşında, İngilizce öğretmeni. Samsun Atakum’da boyacı olarak çalıştığı inşaatın 22.katından yük asansörü ile birlikte düşerek hayatını kaybetti. Ataması yapılmamıştı, özel okulda çalışıyordu, işsiz kalınca inşaatlarda çalışmaya başlamıştı. 1 çocuk babası, Afyonlu.”

Öne Çıkanlar
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Son Haberler
Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir kulüp daha satın aldı Spor
Acun Ilıcalı Hull City'den sonra bir kulüp daha satın aldı
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Demet Özdemir yatırımını Komşu’ya yaptı. Fiyatı dudak uçuklattı
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı Güncel
Terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yapılanmasında görevli terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi görevlerde bulundu?
Torpil odası ve vatandaşlık borsası Güncel
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi Dünya
Sudan'da BM Temsilcisi istenmeyen kişi ilan edildi
Ratanya bitkisi aşırı regl kanamasına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ratanya bitkisi aşırı regl kanamasına iyi geliyor