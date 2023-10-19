Ataması yapılmayan öğretmen çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Mersin’de ataması yapılmayan 26 yaşındaki öğretmen inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ataması yapılmayan öğretmen çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Editör:Çağlar Bülent Sansar

Ülkemizde öğretmen ataması sorunu gençleri hem intihara sürüklüyor hem de kötü şartlar altında çalıştığı için ölüme sürüklüyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri sağladı.

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali Proje inşaatında çalışan 26 yaşındaki bir kişi yüksekten düştü. İngilizce öğretmeni, iş sahasında düşmesi sonrasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

İSİG, yeni bir paylaşım yaparak, işçinin bugün sabah saatlerinde üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini duyurdu.

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ATAMASININ YAPILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaşamını yitiren İlyas Bul'un öğretmen olduğu, ataması yapılmadığı için inşaatta çalıştığı öğrenildi.

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MALATYA’DA DA AYNI DURUM YAŞANMIŞTI

Malatya'’da yaşayan ve atama beklerken inşaat işçiliği yapan 23 yaşındaki Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti.

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