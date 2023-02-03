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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Üçü başkan yardımcısı 28 kişi gözaltında

Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısı bulunuyor.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:44
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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 28 gözaltı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Üçü başkan yardımcısı 28 kişi gözaltında
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AA'da yer alan habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, 2013 yılında Ataşehir Belediyesine büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 5 ihalede 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ve 20 şüphelinin bu olaya karıştığı belirlendi.

Ayrıca Ataşehir Belediyesinin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bulunduğu 13 şüpheli tespit edildi.

GÖZALTINDAKİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİRİ KADIKÖY BELEDİYESİNDEN
Her iki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da yer aldığı 28 kişiyi yakaladı.

Soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilirken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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Muharrem ince
3.02.2023 11:18
Oylar Muharrem inceye  
 
Muharrem ince sabret başkan yapacağız
3.02.2023 11:17
Bu yüzden ne AKP ne CHP sadece Muharrem ince  
 
M.M
3.02.2023 10:53
Son yirmi yıldır tüm hırsızlık ve yolsuzluğun olduğu akp belediyelerine bir defa müfettiş göndermeyen zihniyet artık inandırıcılığını kaybetti..  
 
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