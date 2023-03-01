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İzmir'de operasyon: 92 parça ele geçirildi

İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 92 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 11:36
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92 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de operasyon: 92 parça ele geçirildi
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İzmir Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bayındır ve Torbalı'daki iki adrese baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 20 sikke, 7 mühür, heykelcik ve 64 parça küçük boyutlu metal obje ele geçirildi, 2 dedektöre el konuldu.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Adreste bulunan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.(AA)

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