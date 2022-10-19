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2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 20:36
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2022 yılı sonunda yenilenmesi gereken ehliyetlerin yenileme süresi uzatıldı

2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
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Eski tip ehliyetlerin son kullanım tarihi olarak 31 Aralık 2022 tarihi konuşuluyordu. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacaktı. Yetkililer, vatandaşların başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek adına yeni bir adım attı ve ehliyetlerin yenilenme süresini ileri bir tarihe erteledi.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

GENEL MÜDÜRLÜKTEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.

- Eski ehliyet belgesi

- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

-1 adet biyometrik fotoğraf,

-Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

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