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Ehliyetsiz sürücüden şaşırtan savunma

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yılbaşı öncesi yapılan uygulamada durdurulan aracın ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 01:17
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Polise yakalanan ehliyetsiz sürücüden ilginç savunma

Ehliyetsiz sürücüden şaşırtan savunma
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde "Huzur İnegöl" uygulanması yaptılar.

Ahmet Türker Çevre Yolu üzerinde yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı. Sürücülerin GBT sorgulamaları yapıldı. Uygulama sırasında polis ekipleri, şüphelendikleri 16 Y 2712 plakalı otomobili durdurdular.

ÇANTADA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Sürücü Bilal Y.'nin (17) alkol testi yapılırken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Bagaj aramasında çanta içinde yüklü miktarda paranın bulunduğu aracın sürücüsü Bilal Y. (17), "Ehliyetim yok ağabey. Ekmek almaya gidiyorduk" dedi.

Paraların ise babasına ait olduğu tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Araç, sahibine teslim edildi. (İHA)

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