24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rögar kapağını söktü savunması pes dedirtti! Polis anında yakaladı

Rögar kapağını söktü savunması pes dedirtti! Polis anında yakaladı

Erzurum'da hafriyat dökülen alanda bulunan 3 metre derinliğindeki rögarın beton kapağını el arabasıyla götüren Tamer Y. (44), devriye gezen polisin dikkatini çekti. Yakalanınca polise 'lazımdı' diyen Tamer Y., yaklaşık 50 kilogramlık beton rögar kapağını kaldırımdaki yerine koydu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 14:49
Takip Et

Erzurum'da hafriyat dökülen alanda bulunan rögarın 50 kilogramlık beton kapağını el arabasıyla götürürken polise yakalandı. Sözleri polisleri şaşkına çevirdi.

Rögar kapağını söktü savunması pes dedirtti! Polis anında yakaladı
+
Aa
-

Olay, merkez Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir apartmanda kaloriferci olarak çalıştığı öğrenilen Tamer Y., hafriyat alanındaki rögar kapağının kullanılmadığını düşünerek el arabasına yükleyip götürmek istedi.

Devriye gezen polis ekibi, Tamer Y.'yi görünce rögar kapağını yerine bırakmasını istedi. Polis memuru, Tamer Y.'yi "İnsanların canına kastediyorsun" diyerek uyardı.

Tamer Y., "Amirim, hırsızlık yapanları tutmuyorsun, bir tane kapak ne ki ? Hırsız mıyım ben, hırsız mıyım amirim ? Çalma değil, lazımdı götürdük. Ben bunu satmayacağım, ben vatandaşım. Kalorifercilik yapıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Hırsız değilim" diye konuştu.

Polis memuru, rögar kapağının götürülmesiyle ilgili Erzurum Büyükşehir Belediyesi görevlilerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen belediye ekiplerinin nezaretinde Tamer Y., yaklaşık 50 kilogramlık beton rögar kapağını kaldırımdaki yerine koydu.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
4
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
5
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
6
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
7
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni
﻿Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni
﻿Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni
﻿Kenya polisi ''yanlışlıkla'' gazeteci öldürdü
﻿Kenya polisi ''yanlışlıkla'' gazeteci öldürdü
﻿Kenya polisi ''yanlışlıkla'' gazeteci öldürdü
﻿Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı. Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı
﻿Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı. Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı
﻿Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı. Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı
﻿Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
﻿Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
﻿Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.