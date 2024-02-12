Ataşehir’de korkunç kaza! Beton mikseri mendil satan hamile kadını ezdi

Olay, saat 11.00 civarında Kayışdağı Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 ST 8951 plakalı beton mikserini kullanan Salim Baycan, caddede mendil satan Asya Sarmaşık isimli kadına çarptı.

HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü, kazayı anlayınca durdu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, beton mikserinin altında kalan hamile kadın ve bebeğinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kadının ailesi, olay yerine geldiklerinde gördükleri manzara karşısında çılgına döndü. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak, olay yerini emniyet şeridiyle çevirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre delil topladı.

İncelemenin ardından kadın ve bebeğinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, sürücü Salim Baycan ise emniyete götürüldü.

“MENDİL SATIYORDU”

Kazaya tanık olan bir motosiklet sürücüsü, “Kadın kırmızı ışıkta mendil satıyordu. Kamyonun önüne mendil uzattı. O sırada kamyon hareket etti ve kadını ezdi.” dedi.

“ŞOFÖR GAZA BASTI, KADIN KAMYONUN ÖNÜNE DÜŞTÜ”

Bir başka görgü tanığı da, “Kadın mendil satmak için kırmızı ışıkta durmuştu. Araçlar hareket etmeye başlayınca şoför de gaza bastı. Kadın da kamyonun önüne düştü.” ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.