Ataşehir'de uyuşturucu bağımlısı genç camide ölü bulundu

Ataşehir’de 28 yaşındaki bir genç, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Ataşehir'de uyuşturucu bağımlısı genç camide ölü bulundu

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yeniçamlıca Mahallesi'nde Yeniçamlıca Merkez Camisi'ne tuvalete gelen bir vatandaş, lavabolar kısmında yatan bir kişiyi gördü.

Yerde yatan şahıstan ses gelmeyince polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir kişinin tuvalette yüksek dozda uyuşturucu kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise hayatını kaybeden şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı

Kısa sürede, ölen kişinin Hüseyin T. (28) olduğu belirlendi. Gencin bir süredir uyuşturucu kullandığı, tuvalete de uyuşturucu kullanmaya geldiği ancak yüksek dozda uyuşturucu alınca hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca tuvalette enjektör ve diğer malzemeler de ele geçirildi. Gencin cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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