Malum Türk Milletinin Atatürk’e olan sevgi ve bağlılığını gösterdiği 10 Kasım gibi özel günlerde daima bazı meczuplar abuk sabuk söylemler ile ortaya çıkar, safsata kabilinden iddialar ortaya atar.

Bunları ciddiye almasak meczup deyip geçsek, abuk sabuk iddialarına yanıt vermesek bu sefer de konulara çok da vakıf olmayan kişiler, bunların dediklerini ciddiye alıp iddialarına inanıyor kolaylıkla cumhuriyetimize düşman yasa dışı örgüt, tarikat ve cemaatlerin kucağına düşüyor.

Özellikle de sosyal medya gibi bir sorumluluk taşımadan herkesin her şeyi paylaştığı ortamlarda bunları cevapsız bırakmak bu yüzden pek de doğru değil, üşenmeyip cevap vermek gerek.

Son olarak X platformunda Gültekin Avcı isimli kerameti kendinden menkul bir zat-ı muhterem bazı paylaşımlar yaparak aklınca Mustafa Kemal Atatürk’ü küçümsemeye çalışmış.

Bu kişinin dikkatimi çeken ilk paylaşımı Atatürk ile Napolyon’u karşılaştıran şu paylaşımı oldu:

"Atatürk dünyanın en büyük komutanı" diyorlar Atatürk cihangir değildir. Sadece ülkesini savunan bir komutandır. Komutanlık cihetiyle; 100 Atatürk bir Napolyon etmez. Napolyon 24 yaşında Tuğgeneral. 27 yaşında İtalya 29 yaşında Mısır fatihi. 37 yaşında bütün Avrupa'nın sahibi.”

Üstelik aklınca Mustafa Kemal Atatürk’ü küçümseyen tek paylaşımı bu da değil!

Peş peşe şu paylaşımları da yapmış:

“Kemalistler kusura bakmasın da askeri tarih okusunlar. Komutanlık cihetiye; 100 Atatürk bir Epaminondas etmez 100 Atatürk bir Selahaddin etmez bir Celaleddin etmez bir Charlemagne bir 1.Richard bir Scipio Africanus bir Ulysses Grant bir Simon Bolivar bir Horatio Nelson etmez.”

“Atatürk tarihin en büyük 100 komutanı arasında yoktur. Gibbon'dan Von Clausewitz'e Antik Yunandan Dodge'a kadar tartışmasız ilk üç İskender Annibal Sezar Dünya Savaşları komutanları onlarca Atatürk eder: (Zhukov, Patton, McArthur, Eisenhauer) Kıtalar ve ülkeler aldı adamlar!”

Kuyruk acısı nereden geliyor, neden Atatürk’ü böyle küçümsemeye çalışıyor bilmem, açıkçası çok da ilgilenmem amma ve lakin dünya askeri ve siyasi tarihini epeyce incelemiş bilen biri olarak bu arkadaşın Mustafa Kemal Atatürk konusunda cehaletin nirvanasını yaşadığını söylemem gerek.

Neden mi böyle düşünüyorum?

Bir kere Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri başarıları tartışmasız olsa da o sıradan bir asker, ya da başka ülkeleri işgal eden, emperyalist hayaller peşinde koşan bir işgalci değildir!

O Türk Milletini esaretten kurtarıp egemenlik hak ve özgürlüklerine kavuşturan, binlerce yıldır herifin birinin kulu ya da kölesi olan insanları vatan sahibi, eşit ve özgür vatandaşlar yapan kurucu önderdir! Atatürk’ün tarihteki bir çok muzaffer sultan, imparator, kral ya da çardan temel farkı işte buradadır.

Diğer yandan bu meczubun askeri ve siyasi tarih bilmediği de ortada çıkmış “100 Atatürk bir Napolyon etmez. Napolyon 24 yaşında Tuğgeneral. 27 yaşında İtalya 29 yaşında Mısır fatihi. 37 yaşında bütün Avrupa'nın sahibi.” Diye bir iddia atmış ortaya, öyleyse bende devamını getireyim:

Napolyon denilince benim aklıma ilk olarak Akka’da Cezzâr Ahmet Paşa’dan yediği sağlam sopa gelir. Ala vala ile Mısır’ı fethe çıkan Napolyon Cezzâr Ahmet Paşa karşısında aldığı ağır hezimet sonrasında tası tarağı toplayıp Fransa’ya kaçmıştır.

Diğer yandan Napolyon Fransız Devrimine ve Cumhuriyet’e ihanet eden egosu patlak bir kifayetsiz muhteristir. Onun ihtirasları yüzünden Fransız Devrimi çökmüş, cumhuriyet önce diktatörlüğe sonra da tekrar monarşiye dönmüştür.

Napolyon’un çok başarılı bir asker olduğu iddiasına gelince: Napolyon zerrece akıllı bir devlet adamı ve başarılı bir asker olsaydı Rusya’ya giriştiği sefer bir felaketle sonuçlanmaz, Fransız ordusu neredeyse tamamı ile yok olmazdı! Açın okuyun tarih yazıyor: Fransız ordusu, 14 Aralık 1812'de Rus topraklarını terk edip kaçarken toplamda 380.000'den fazla Fransız askeri hayatını kaybetmiş, Fransız ordusu hemen hemen yok olmuştu.

Sonuç olarak Napolyon 48 yaşında Elbe'ye, 49 yaşında Helena adasına sürgün edildi ve 51 yaşında sürgünde ödü.

Ayrıca 100 Napolyon bir Atatürk eder mi tartışılır çünkü Atatürk arkasında bağımsız bir ülke, egemenlik hak ve özgürlüklerini kazanmış ve çağdaş uygarlık yolunda yürüyen bir halk bırakırken Napolyon arkasında itibarını kaybetmiş, enkaza dönmüş bir Fransa bıraktı ve Fransa bir daha asla eski parlak günlerine, önemli ülke konumuna dönemedi.

Özet geçmeye çalıştım ama yerim kalmadı, Atatürk’ü bu zatın saydığı diğer komutan ve devlet adamları ile kıyaslamak da bir sonraki makalemin konusu olsun...