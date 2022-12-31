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Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak

Atatürk Üniversitesi bünyesinde Profesör olarak istihdam etmek üzere 2 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 06:55
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Atatürk Üniversitesi Profesör alacak

Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

'Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.' denildi.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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