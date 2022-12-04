Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç paylaştı: Köyün imamı camide bir kadınla basıldı

Karabük Sipahiler Köyü’nde cami imamı Yusuf Ziya S.’nin bir kadınla camide basıldığı ortaya çıktı. Cami imamının eşi, caminin içinde bulunan boş odada Yusuf Ziya S.’yi bir kadınla bastı. İmamın eşinin şikayeti sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Köyün muhatı ise ortaya çıkan olay nedeniyle köylülerin infialde olduğunu söyledi.

CEMİL KILIÇ’TAN ÇARPICI PAYLAŞIM

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Karabük’te ortaya çıkan olayla ilgili paylaşım yaptı. Bir kadınla basılan imamın Cuma günleri ‘ahlak vaazları’ verdiğine dikkat çeken Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gün geçmiyor ki bir rezillik olmasın... Karabük Sipahiler Köyü imamı camide bir kadınla basılmış. Cuma günleri ahlak vaazları veriyordur bu imam...