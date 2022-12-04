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  • Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç paylaştı: Köyün imamı camide bir kadınla basıldı

Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç paylaştı: Köyün imamı camide bir kadınla basıldı

Karabük'te bir köyün camisinin imamı, camide bir kadınla basıldı. Olayın ortaya çıkması sonrası paylaşım yapan İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, "Cuma günleri ahlak vaazları veriyordur bu imam" dedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 13:12
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Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç paylaştı: Köyün imamı camide bir kadınla basıldı

Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç paylaştı: Köyün imamı camide bir kadınla basıldı
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Karabük Sipahiler Köyü’nde cami imamı Yusuf Ziya S.’nin bir kadınla camide basıldığı ortaya çıktı. Cami imamının eşi, caminin içinde bulunan boş odada Yusuf Ziya S.’yi bir kadınla bastı.  İmamın eşinin şikayeti sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Köyün muhatı ise ortaya çıkan olay nedeniyle köylülerin infialde olduğunu söyledi.

CEMİL KILIÇ’TAN ÇARPICI PAYLAŞIM

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Karabük’te ortaya çıkan olayla ilgili paylaşım yaptı. Bir kadınla basılan imamın Cuma günleri ‘ahlak vaazları’ verdiğine dikkat çeken Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gün geçmiyor ki bir rezillik olmasın... Karabük Sipahiler Köyü imamı camide bir kadınla basılmış. Cuma günleri ahlak vaazları veriyordur bu imam...

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asuman 1789
4.12.2022 13:39
Bunların İslama verdiği zararı dünyanın ordusu toplansa böyle zarar veremezdi  
 
Gazi Şaban Ardıçlı
4.12.2022 13:32
Dinimizde maaşla görev yapan yani memur din görevlisi işte tamda bu yüzden yasaklanmıştır. Hangi dinmi. İslam dini. Müslaman derler bize.  
 
Ali
4.12.2022 13:18
Camide bira içtiler diye yağara yapanlar camide fuhuş yapan için ne diyeceksiniz .  
 
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