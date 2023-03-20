Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç güzel haberi duyurdu. Tarikatlar tarafından hedef gösterilince ihraç edilmişti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlikten ihraç ettiği Cemil Kılıç’tan yeni bir haber geldi. Halil Konakçı, Yeni Akit Gazetesi ve tarikatların hedefinde olan Atatürkçü ilahiyatçı mesleğine geri döneceğini açıkladı. Kılıç, yargının ihraç kararını iptal ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!"

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Cemil Kılıç’a Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda soruşturma açılmıştı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'sorguya çekilen' Kılıç, "Yaklaşık 40 soru soruldu. 'Kılıçdaroğlu ile neden görüştünüz, neden Kemal Kılıçdaroğlu’nu Twitter hesabınızdan RT ettiniz, Diyanet Başkanlığı'nı itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz, Cumhurbaşkanı'nı itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz' gibi sorular sordular" demişti.

2019 yılında gerici Yeni Akit gazetesinin hedef göstermesinin ardından Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan Cemil Kılıç, görevine iade edilmişti. Ancak, Kılıç görev yaptığı okula değil sürgün edilerek Anadolu’da uzak bir köye gönderilmişti.

“TARİKATLAR İSTEDİ, MEB İHRAÇ ETTİ DEMİŞTİ

Bakanlığın açtığı soruşturma sonrası meslekten ihraç edilen Kılıç, kararı Twitter hesabından duyurmuştu. Kılıç yaptığı açıklamada MEB'in ihraca ilişkin üç gerekçe gösterdiğini belirtmişti.

"Tarikatlar istedi, MEB beni ihraç etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi" paylaşımı yapan Kılıç, ihraç edilme gerekçelerinin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek kitabını hediye etmesi olduğunu söylemişti.