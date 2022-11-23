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Atatürkçülerden Ali Babacan'a ziyaret

Atatürkçü Düşünce Derneği, bugün DEVA Partisi Genel Merkezine ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından DEVA Parttisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabından ziyaret ile ilgili paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 12:59
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Atatürkçüler Ali Babacan'ı ziyaret etti

Atatürkçülerden Ali Babacan'a ziyaret
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) bugün DEVA Partisi genel merkezini ziyaret ettiğini paylaştı.

Babacan, ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda  "Atatürkçü Düşünce Derneği bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Eylem planlarımız başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Mustafa Hüsnü Bozkurt ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CHP Eski Milletvekili ve ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki bir heyet ile gerçekleştirilen görüntülerden fotoğrafları da Ali Babacan paylaştı.

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Vatan
23.11.2022 13:48
Yeterki iktidar bize gecsinde kimle olursa olsun görüntüsü akp de on beş yıl bakanlık yapmış kişi Türkiye'de neyi değiştirecek ki bunlar ziyarete gitmiş,  
 
Vah ülkem için
23.11.2022 13:42
Atatürkçü dernek olmayan Atatürkçü olmayan partiye zşyaret  
 
Menfaat bu adam deyilmiydi abd ye ana vatanim diyen
23.11.2022 13:09
Turk dusmani oldugu icin yillarca akp de gorev yapana ziyaret komedi sonra teror niye bitmiyor  
 
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