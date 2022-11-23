Atatürkçülerden Ali Babacan'a ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) bugün DEVA Partisi genel merkezini ziyaret ettiğini paylaştı.

Babacan, ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Atatürkçü Düşünce Derneği bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Eylem planlarımız başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Mustafa Hüsnü Bozkurt ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CHP Eski Milletvekili ve ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki bir heyet ile gerçekleştirilen görüntülerden fotoğrafları da Ali Babacan paylaştı.