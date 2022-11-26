26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi

Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin ben her an bir baskın seçim çağrısında bulunabileceğini düşündüğünü ifade ederek “Seçim tarihi açıklansın. Biz iki gün sonra adayımızı belirleriz.” dedi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 18:31
Takip Et

Ali Babacan: Seçim tarihi açıklansın. Biz iki gün sonra adayımızı belirleriz

Ali Babacan muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi söyledi
+
Aa
-

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Yıl başında asgari ücrete zam verecekler. Devletin var olan her şeyini verdikleri gibi borçlanıp da verecekler. Asgari ücretteki artış, memur maaşlarındaki artış, emekli maaşlarındaki artış… O hava, enflasyon çok yüksek olduğu için hazirana kadar sönecek. O atmosferi yakalamışken Ramazan’dan önce, martın ortası gibi baskın seçim yapıp geçelim, diye düşünebilirler” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün gece Halk TV yayınına katıldı. Babacan, seçim takvimi ile ilgili şunları söyledi:

“Seçimle ilgili normal anayasanın söylediği bir tarih var. O da sanırım 18 Haziran, yanlış bilmiyorsam. Hatta bugün galiba ÖSYM bir sınav tarihini değiştirmiş. 18 Haziran’da seçim olursa çakışmasın, diye.

Hükümetin ben her an bir baskın seçim çağrısında bulunabileceğini düşünüyorum. Özellikle yılbaşında asgari ücrete zam verecekler ya… Devletin var olan her şeyini verdikleri gibi borçlanıp da verecekler. O havayla yani asgari ücretteki artış, memur maaşlarındaki artış, emekli maaşlarındaki artış o hava enflasyon çok yüksek olduğu için hazirana kadar sönecek. Saman alevi gibi parlayacak sonra sönecek. O atmosferi yakalamışken Ramazan’dan önce, martın ortası gibi baskın seçim yapıp geçelim, diye düşünebilirler. Bu düşüncemi ben hem DEVA Partisi teşkilatımızla paylaştım: ‘Arkadaşlar, olur da hani mart ortası bir baskın seçim olursa hazırlıksız olmayın’ dedim. Altılı masada da bunu dillendirdim liderlere. Yani böyle bir şey olabilir.

Seçim tarihi açıklansın. Biz iki gün sonra adayımızı belirleriz. Hiç sorun yok. Çünkü ne zaman yapacaklar bunu? Baskın seçim açıklamasını. Aralık sonu ocak başı özellikle asgari ücret şu bu falan açıklandıktan sonra, bir baskın seçim, ihtimalden bahsediyoruz. Olursa şaşırmayalım diye. Biz o güne kadar zaten ne yapacağız? Adayımızı belirlemeden önce bahsettiğim geçiş sürecinin yol haritasını ve politika ortaklaştırmasını bitirmiş olacağız. Dolayısıyla ondan sonra da ortak adayı konuşup bitirmenin tam ideal bir zamanı olacak yani. Ondan sonra da seçime yetişiriz sorun olmaz.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Alper
26.11.2022 19:10
Belediye seçimlerinde belediye başkanlarına nasıl camur attılar utanmazlar.sirf seçim kazanmak için ne iftiralar attılar muhalefetin adaylarına.Mansur baskan gibi namuslu adama bile neler söylediler.  
 
Alper
26.11.2022 19:08
En doğrusu.adayi erken açıklarsanız hata yaparsınız.basta a haber olmak üzere yendas tv ve gazeteler nasıl karalayacaklar adayı.onlara bu zevki geç yaşatın.  
 
Tarafsız
26.11.2022 18:35
Aynen öyle, aksi düşünülemez  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
1
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
2
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
3
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
4
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
5
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
6
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Mustafa Sarıgül baklavanın fiyatını öğrenince tezgahı tokatladı
7
﻿Mustafa Sarıgül baklavanın fiyatını öğrenince tezgahı tokatladı
﻿Mustafa Sarıgül baklavanın fiyatını öğrenince tezgahı tokatladı
﻿ Su kısıtlamasına gidiliyor. Oranlar belirlendi
﻿ Su kısıtlamasına gidiliyor. Oranlar belirlendi
﻿ Su kısıtlamasına gidiliyor. Oranlar belirlendi
﻿Eskişehir'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Eskişehir'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Eskişehir'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Sinop'ta tekstil fabrikasında yangın: 10 kişi hastanelik oldu
﻿Sinop'ta tekstil fabrikasında yangın: 10 kişi hastanelik oldu
﻿Sinop'ta tekstil fabrikasında yangın: 10 kişi hastanelik oldu
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.