﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde partisinin İstanbul Kadıköy’de düzenlediği yürüyüşe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Sözleşmesi’nin iptali üzerinden yüklenen Babacan “Milyonlarca kadının canını tehlikeye atan böyle bir adımın vebalini bu hükûmet taşıyamaz” dedi.

DEVA Partisi İstanbul İl Teşkilatı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle Kadıköy’de yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen de katıldı. İstanbul Sözleşmesine ilişkin mesajlar veren Babacan, sözlerine “Bugün kadına şiddete karşı hep beraber dimdik ayakta durma günü. Kadına şiddetin mazereti, aması, fakatı olmaz” diye başladı. Babacan şöyle konuştu:

“TÜRKİYE, KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE ÖNCÜLÜK YAPAN BİR KONUMDAYDI”

“Türkiye, bir zamanlar itibarlı ve dünyada saygın bir ülkeyken kadına şiddetle mücadelede öncülük yapan bir konumdaydı. İstanbul’da yapılan bir sözleşmeyle tüm Avrupa’daki kadınların haklarını korumak için Türkiye öncülük etti. Ama görüyoruz ki bugün ülkeyi yöneten zihniyet bambaşka bir noktaya düşmüş durumda.”

“GERÇEKTEN AFFEDİLİR BİR ADIM DEĞİL”

“İstanbul Sözleşmesi yapıldı ama ona bağlı pek çok yasal düzenleme var. Bu yasal düzenlemelerde ciddi eksiklikler var. Tamamlanması ve güçlendirilmesi gereken pek çok unsur var. Hal böyleyken bu yasal düzenlemelerin dayanağı olan uluslararası bir sözleşmenin tek bir imzayla iptali, bu sözleşmeden tek bir imzayla çıkmak gerçekten affedilir bir adım değildir.”

“HÜKÛMET BU ADIMIN VEBALİNİ TAŞIYAMAZ”

“Bu sözleşmeden çıkıldı da bağlı yasalarda herhangi bir değişiklik yapıldı mı? Hiçbir şey yok. Sadece ve sadece siyasi bir ayak oyunu bu. ‘Bir siyasi partiyi acaba iktidarın yanına çekebilir miyiz’ diye oynanmış bir oyundan ibaret. Türkiye’de milyonlarca kadının canını tehlikeye atan, milyonlarca kadının şiddet görmesine vesile olan böyle bir adımın vebalini bu hükûmet taşıyamaz. Bir partiyi yanına çekebilmek uğruna milyonlarca kadının canını tehlikeye atmaya hiç kimsenin hakkı yok.”

“KİMSE KADINLARI KENDİ SİYASİ OYUNLARINA ALET ETMESİN”

“İşin başındakiler ne yaptıklarının farkında değil. Kendi daracık zihin dünyasına hapsolmuş bir şekilde milyonlarca kadının her gün canının tehlikeye atıldığı bir ülke haline getirdiler burayı. Sayın Erdoğan’a soruyorum: İstanbul Sözleşmesi’nden tek imzayla çıktınız da elinize ne geçti? Hangi sorunu çözdünüz? O günden bugüne ne faydanız oldu? Kimse kadınları kendi siyasi oyunlarına alet etmesin.”

“KADININ YAŞAM TARZI ŞİDDET İÇİN BİR GEREKÇE ASLA OLAMAZ”

“DEVA Partisi olarak tutumumuz çok net. Mesele kadına şiddetse bunun gerekçesi, hafifletici sebebi olamaz. Kadının yaşam tarzı şiddet için bir vesile ve gerekçe asla olamaz.”

“DEVLET DEDİĞİN ŞİDDETE UĞRAYANIN YANINDA DURUR”

“Kadına şiddetin çözümünde en önemli konu siyasi iradenin tavizsiz durmasıdır. Böyle bir laçkalık, esneklik varsa aşağı doğru bütün kolluk kuvvetleri, bütün sistem bu esnekliği anlar ve esnek davranır. Devlet dediğin şiddeti uygulayanın yanında durmaz. Devlet dediğin şiddete uğrayanın yanında durur.”

“SEÇİMLERDE KAZANAN TÜM KADINLAR OLACAK”

“İlk seçimlerden hemen sonra, DEVA Partisi’nin iktidara gelmesiyle beraber Anayasal ve yasal ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Uygulama her şeyden önemli. Türkiye’deki tüm kadınlara ‘Korkmayın, umudunuzu asla kaybetmeyin’ diyoruz. Önümüzdeki seçimlerde kazanan Türkiye’deki tüm kadınlar olacak. Kazanan tüm Türkiye olacak.”

“ŞİDDETİN HER TÜRÜNÜN KARŞISINDA, KADINLARIN YANINDA OLACAĞIZ”

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen’in açıklamasından öne çıkanlar ise şöyle:

“Bütün kadınları tehdit eden; evde, sokakta, işyerinde ve hatta dijital mecra veya ağlarda kadınlara musallat olan şiddet, karşımıza aşağılama, eziyet, hakaret, küfür, baskı, taciz, darp ve ısrarlı takip olarak çıkıyor. Hayalleri, umutları solduruyor. Şiddetin her türünün karşısında, kadınların yanında olacağız. Kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddetle aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“ŞİDDETİN; KADINLARIN ÖZGÜVENİNİ YOK ETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

“Şiddetin; kadınların özgüvenini, özsaygısını, yaşam enerjisini yok etmesine müsaade etmeyeceğiz. Şiddetin; kadınların sağlığını bozmasına, sakatlamasına, iyi halini ortadan kaldırmasına ve hatta hayatlarını söndürmesine izin vermeyeceğiz. Şiddetin temel kaynağını ahlaka, kadın bedenine indirgeyen anlayışla mücadele edeceğiz, art niyetli taraflarca kullanılmasına, saptırılmasına müsaade etmeyeceğiz.”