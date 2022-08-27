Selcan Taşçı’dan unutulmayacak yazı. Atatürk’e rahmet okumaktan kimler kaçınır?

Gazetemiz yazarı Selcan Taşçı, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adının bu Cuma hutbesinde de anılmamasını eleştirirken, "Kadir Mısıroğlu öldü bilirdik… Bazılarının zihninde yaşıyor demek ki!" ifadelerini kullandı.

Yazısında Yunanistan’ın işgalini ve Yunan askerlerinin girdiği Türk köylerinde neler yaptığını tek tek anlattı.

Selcan Taşçı, "Anadolu'nun, Sevr taslağına uygun şekilde işgali sırasında en büyük yarayı Atatürk'ün adını anmaktan imtina ettikleri o camiler aldı." diye yazdı.

Taşçı yazısında işgal bölgesinde Türklere yapılan işkence ve katliamı şu sözlerle anlattı:

"Aydın'da Hamidiye Camisi'ni içindeki muhacirlerle birlikte yaktılar.

Çanakkale'de boğazladıkları Müslümanları, domuzlarla birlikte camilere doldurdular.

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Karatepe'de Kuvayı Milliye'ye destek olan köylüleri, Sekiyurt ve Ahmetler camilerine doldurup kurşuna dizdiler. Yetmedi, ölmeyen olursa diye tek tek süngülediler. Yetmedi, benzin dökerek, içindeki cesetlerle birlikte camiyi ateşe verdiler.

Kapıdağ Yarımadasında, bilmiyorum; içine köylülerin doldurulup da yakılmadığı cami kaldı mı!

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İzmir'de kadınları camilere kapatıp…

Neyse…"

Selcan Taşçı’nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız…