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Selcan Taşçı’dan unutulmayacak yazı. Atatürk’e rahmet okumaktan kimler kaçınır?

Yeniçağ gazetesi yazarı Selcan Taşçı, Büyük Taaruza denk gelen Cuma hutbesinde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adının anılmamasını Yunan işgalini hatırlatarak yazdı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:36
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Atatürk’e rahmet okumaktan kimler kaçınır? Selcan Taşçı’dan unutulmayacak yazı

Selcan Taşçı’dan unutulmayacak yazı. Atatürk’e rahmet okumaktan kimler kaçınır?
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Gazetemiz yazarı Selcan Taşçı, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adının bu Cuma hutbesinde de anılmamasını eleştirirken, "Kadir Mısıroğlu öldü bilirdik… Bazılarının zihninde yaşıyor demek ki!" ifadelerini kullandı.

Yazısında Yunanistan’ın işgalini ve Yunan askerlerinin girdiği Türk köylerinde neler yaptığını tek tek anlattı.

Selcan Taşçı, "Anadolu'nun, Sevr taslağına uygun şekilde işgali sırasında en büyük yarayı Atatürk'ün adını anmaktan imtina ettikleri o camiler aldı." diye yazdı.

Taşçı yazısında işgal bölgesinde Türklere yapılan işkence ve katliamı şu sözlerle anlattı:

"Aydın'da Hamidiye Camisi'ni içindeki muhacirlerle birlikte yaktılar.

Çanakkale'de boğazladıkları Müslümanları, domuzlarla birlikte camilere doldurdular.

*

Karatepe'de Kuvayı Milliye'ye destek olan köylüleri, Sekiyurt ve Ahmetler camilerine doldurup kurşuna dizdiler. Yetmedi, ölmeyen olursa diye tek tek süngülediler. Yetmedi, benzin dökerek, içindeki cesetlerle birlikte camiyi ateşe verdiler.

Kapıdağ Yarımadasında, bilmiyorum; içine köylülerin doldurulup da yakılmadığı cami kaldı mı!

*

İzmir'de kadınları camilere kapatıp…

Neyse…"

Selcan Taşçı’nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız…

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Cafer Konuralp
27.08.2022 18:55
Malazgirt'te 4o bin Türk savaştı. Diyanet müslümanlar savaştı, dedi. Türk demekten neden korkuyorlar.Zahar kendileri Türk değildir. Atatürk, 2.kez Anadolu'yu bize vatan yaptı.Mekanını Cennet olsun.  
 
Kel oğlan
27.08.2022 18:36
Mısırlıoğlu, soyadindan kökeni belli soyu sopu beni ilgilendirmiyor, milletimizi kin ve düşmanlığa yonlerdirmesi berbat. Diyanet işleri baskanininda kankasi  
 
Osman
27.08.2022 18:16
Ah Ataturk o dönem melez olmak isteyen hainleri,savaş sonrası Yunanistan a sürseydin.Hem melezlesirlerdi hem de kendi dinlerini yasarlar,burada huzursuzluklar yapamazlardı.Hep affettin o hainleri.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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