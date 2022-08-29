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  • Afyon’un kurtuluş töreninde AKP'li Başkan Kadir Mısıroğlu’ndan alıntı yaptı. Mısıroğlu keşke Yunan kazansaydı demişti

Afyon’un kurtuluş töreninde AKP'li Başkan Kadir Mısıroğlu’ndan alıntı yaptı. Mısıroğlu keşke Yunan kazansaydı demişti

Afyon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun töreninde AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Kadir Mısıroğlu'nun kitabından alıntı yaptı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:12
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:13
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Afyon’un kurtuluş töreninde AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Kadir Mısıroğlu’ndan alıntı yaptı

Afyon’un kurtuluş töreninde AKP'li Başkan Kadir Mısıroğlu’ndan alıntı yaptı. Mısıroğlu keşke Yunan kazansaydı demişti
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26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un neticesinde, İzmir 9 Eylül'de Yunan işgalinden kurtarıldı. 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Afyon Kocatepe'den İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü yapıldı.

Afyon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı kapsamında düzenlenen törende AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek açıklamalarda bulundu.

Zeybek "Keşke Yunan galip gelseydi. Ne Hilafet yıkılırdı, ne Şeriat kaldırılırdı, ne Medrese lağvedilirdi, ne hocalar asılırdı, hiçbiri olmazdı" diyen sözde tarihçi ve Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nun kitabından alıntı yaptı.

AKP’li Başkan Zeybek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Afyon’un kurtuluşunda ciddi gayretleri olan, Kadir Mısıroğlu’nun da Sarıklı Mücahitler isimli kitabında bahsettiği Afyonlu hemşerilerimiz kahramanlarımız Şükrü Çelikalay ve Bayatlı Yarbay Arif Bey’i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu mutlu günde bizleri şereflendiren kara, hava, deniz kuvvetlerimizin temsilcilerine şükranlarımızı arz ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günler diliyor sizleri saygıyla selamlıyorum.”

ATATÜRK DÜŞMANI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlığı ile bilinen, Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" ve “Türkçüler, Ziya Gökalp'i adam zanneder, bir Yahudi'nin sistemini Türkiye'ye adapte etmiştir” ifadeleriyle tepkileri üzerine çeken Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mısıroğlu, Cumhuriyet'e ve laikliğe düşmanlığını “Keşke Yunan galip gelseydi” diyerek dile getirmesiyle hatırlanıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da yakın olan Mısıroğlu, 24 Haziran 2018 seçimleri sürecinde, sokak röportajına katılan yurttaşların, AKP’ye yol ve köprü yaptığı için oy verdiklerini söylemelerine tepki göstererek “Demiyor ki dindar olduğu için rey verdim. Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın ben razıyım” diye konuşmuştu.

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Bu Halk sana ne yaptı
29.08.2022 15:34
Mehmet Zeybek ,sendemi Yunan kazansın diyenlerden misin  
 
Paspartu
29.08.2022 15:34
PKK nın niye başkanlık sisteminden sonra saldırıları sonlardığını biliyor musunuz? Cevabı bu haberde.. Bu ülkede pkk yı kimler kurdu cevabı bu haberde! 7 Haziran 1 Kasım arası cevabı bu haberde!  
 
göktürk
29.08.2022 15:31
kindar ve güya dindar nesil başka ne beklenir ki tabiki fesliden örnek verecek tabiki keşke yunan galip gelseydi diyecek Türk düşmanları  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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