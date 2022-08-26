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  • Ümit Özdağ cuma hutbesinde Atatürk'ü anmayan imama tepki gösterdi. Cemaate kendisi Fatiha okuttu

Ümit Özdağ cuma hutbesinde Atatürk'ü anmayan imama tepki gösterdi. Cemaate kendisi Fatiha okuttu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyon'da Cuma namazı kılmak için gittiği camide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayan imama tepki gösterdi. Özdağ, cuma namazından sonra müftülük önünde basın açıklaması düzenledi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 19:35
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 19:36
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Cuma hutbesinde Atatürk'ü anmayan imama Ümit Özdağ camide tepki gösterdi

Ümit Özdağ cuma hutbesinde Atatürk'ü anmayan imama tepki gösterdi. Cemaate kendisi Fatiha okuttu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı için gittiği camide, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesini okuyan imama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığı için tepki gösterdi.

Sosyal medya Ajans Muhbir adlı bir hesaptan paylaşılan videoda Özdağ, "Atatürk'ü anmayacak mıyız, rahmet okumayacak mıyız" ifadelerini kullandı. İmamın ısrarla Atatürk'ü anmaması üzerine Özdağ, "Atatürk'ün ruhuna Fatiha" diyerek cemaate çağrıda bulundu.

Cuma namazı sonrası Ümit Özdağ tepkisini sosyal medyadan sürdürdü.

Özdağ, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cuma namazını Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa camiinde kaldık. Zafer'in 100. Yıldönümünde Zafer kerhen kutlanırken Malazgirt'in kahramanı Alparslan ve Atatürk anılmadı. Çünkü DİB'e hakim olan zihniyet İşgalcilerin uşağı Şeyhülislam Mustafa Sabri zihniyeti.

MÜFTÜLÜK ÖNÜNDE DİYANET PROTESTOSU

Daha sonra Özdağ, cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Bakanlığını, Afyonkarahisar Müftülüğü önünde protesto etmek istedi. Özdağ’ın Müftülük binası önündeki protestosuna polis ekipleri engelleme girişiminde bulundu.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANI TÜRK TARİHİNE DÜŞMANDIR”

Basın açıklamasını Müftülük binasının dışında yapan Özdağ şunları söyledi:

“Türk Ordusu’nun Afyon’da Yunan ordusuna karşı büyük taarruzu başlattığı yüzüncü yıl dönümü. Bugün cuma hutbesinde ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne de Sultan Alparslan’ın adı geçmiyor. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk milletinin adı da yok. Bu Diyanet İşleri Başkanı Türk tarihine düşmandır, Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmandır. Duyduk ki İngiltere’de Londra’da ev satın almış. Anlaşılan o da yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Allah'tan kork. Gerçekten Müslüman olsanız İslam’ın son büyük taarruzunu yöneten Atatürk’ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır. Sizin yüzünüzden, sizin bu yobazlığınız yüzünden millet Cuma namazına gitmiyor artık. Son bir senede Anadolu’da 20 senede olmadığı kadar ateizm ve deizm sizin yüzünüzden gelişti. Sen deist yetiştirdin. Allah Atatürk’ün ruhunu şad etsin.”

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Kartal
27.08.2022 04:51
Yemin ediyorum bu adam cahil! İmam hutbe okurken sus bile denmez, git siyasetini, showunu, tepkini cami dışında yap! Madem imam rahmet okutmadı sen mevlüt okut. Hiç Umut vermiyor bu adam  
 
Millet
27.08.2022 01:38
Boş adam ip la ilgili iddia etti kovdular ne oldu.ayrıca tek adam partisinden ikinci ismi bilen varmı.hutbe namazın farzından konuşmak olmaz adam resmen şov yapmış Allah ın evinde.bdş adamdan ses çıka  
 
Güçlü duruş
27.08.2022 00:08
Bu sakallıların tecavüzcü haraketlerini engellediği için ATATÜRK 'ten nefret ediyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (26)
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