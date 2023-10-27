Atatürklü uçurtması göklerde süzüldü

Mardin'de uçurtma ustası Zahit Mungan isimli vatandaş, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırladığı Atatürk görselli uçurtmayı Mardin semalarında uçurdu.
28 Ekim 2023 Cumartesi
Mardin'de uçurtma ustası Zahit Mungan isimli vatandaş, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırladığı Atatürk görselli uçurtmayı Mardin semalarında uçurdu.
Mardin'de uçurtma ustası Zahit Mungan isimli vatandaş, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırladığı Atatürk görselli uçurtmayı Mardin semalarında uçurdu.