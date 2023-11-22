Atatürk'ü öldürmekle görevlendirilen İngiliz casus. Casusun foyasının kim ortaya çıkardı?

Aktüel Tarih Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, Mustafa Sagir, Ankara Polis Müdürlüğü'nde sorgulanırken ilk başlarda suçlamaları reddetse de ilerleyen süreçte casus olduğunu itiraf eder.

Hatta öyle itiraflarda bulunur ki bizatihi İngilizler tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya bir suikast tertibi için komite kurulduğunu açık eder.

Bu komitede kimler yoktur ki? Albay Nelson, Binbaşı Monford, Rahip Frew ve Yüzbaşı Bennet, bu komitenin en meşhur simalarındandır.

CASUSUN FOYASINI KİM ORTAYA ÇIKARDI

Sagir, Ankara'da yaşadığı yıllarda Mehmet Akif'le samimiyet kurdu. Başkent'te Akif'in yaşadığı Taceddin Dergahı'na sik sık uğramaya başlayan Sagir, onun evini posta adresi olarak kullanıyordu.

Mehmet Akif, Hindistan ve Mısır'dan çok sayıda mektup geldiğini görünce şaşırdı. Bir gün yanlışlıkla bir mektubu yırttığında, içindeki kağıdın boş olduğunu fark etti ve şüphesi ateşlendi. Diğer mektupları da inceledi ve hepsinin sadece bir iki satır yazı içerdiğini fark edince kimyager Avni Refik Bey'e giderek belgeleri incelemesini rica etti.

Refik Bey mektupları incelediğinde bunların gizli mürekkeple yazılmış mesajlar olduğu fark edildi ve Mustafa Sagir'in foyası meydana çıktı.